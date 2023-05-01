Жота прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал победу команды в матче 34-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:3). Футболист забил победный гол.

«Важный момент для меня и команды. Победный гол на последней минуте очень запоминающийся. Плохо, что мы вели 3:0 и дали шанс сопернику сравнять. Тем не менее, менталитет сделал свое дело — мы пошли вперед и забили четвертый. Надеюсь, так будет получаться и впредь», — цитирует Жоту BBC Sport.

«Ливерпуль» набрал 56 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 54 очками располагается на 6-й строчке.