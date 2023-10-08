Артета наконец-то победил Гвардиолу в АПЛ. Первый успех «Арсенала» в матче с «Сити» за 8 лет

А у «горожан» дела совсем плохи.

Перед центральным матчем 8-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» главная интрига была следующая — обыграет ли Микель Артета впервые в истории своего учителя Пепа Гвардиолу в рамках чемпионата? После восьми подряд поражений «канониры» летом отобрали у «Сити» Суперкубок. Это был знак, что в нынешнем сезоне лондонцы готовы дать серьезный бой чемпиону. Особенно с учетом того, что тот находился не в форме. К тому же «Арсенал» не побеждал «Сити» с 2015 года — и в северной части Лондона точно заждались этого достижения.

Составами тренеры не удивили. Разве что Сака был недоступен из-за полученной на неделе травмы в еврокубках. В остальном же «Арсенал» и «Сити» выпустили привычных футболистов, включая звезд — Холанна, Эдегора, Фодена.

Первый тайм, к сожалению для зрителей, подтвердил опасения, что встреча превратится в весьма пресную тактическую дуэль. С первой минуты команды в основном бодались и боролись — а два по-настоящему ярких момента пришли из хаоса, а не из задумок тренеров.

На 17-й минуте вратарь «Арсенала» Давид Райя воплотил ночной кошмар всех современных болельщиков. Стараясь играть актуально, он возился с мячом у своих ворот, выманивая в прессинг игроков «Сити». Стандартная практика для современных вратарей — но у фанатов, как правило, сердце дергается в такие моменты. В этом матче пришлось понервничать «канонирам» — Райя дозаманивался. Пока он возился, на него налетел Альварес — уже выбитый вратарем мяч полетел обратно в сторону ворот — но лишь с обратной стороны. Подбеги Альварес на полсекунды позже — и «Сити» бы повел. Рамсдейл, вылетевший из состава «Арсенала», нервно покусывал ногти на скамейке.

Второй момент случился вновь при участии «Сити», но уже с негативной стороны. На 30-й минуте Ковачич чуть не сломал ногу Эдегору в подкате — судью Оливера позвали к монитору, но он отказался выписывать красную карточку. Хотя, кажется, имел полное право.

Кроме этого, в первом тайме ничего больше не случилось. Холанн только и делал, что поскальзывался, падал и терял мяч — не лучший этап у норвежца сейчас, — а остальная команда была не сильно лучше. «Арсенал» шевелился чуть больше, но тоже без задора, скорее сосредоточенно.

Вторые 45 минут тоже проходили преимущественно в стиле «топтания вокруг». Артета выпустил Мартинелли, Гвардиола вообще ничего не стал менять в перерыве — и, кажется, зря. Потому что Габриэл неплохо так оживил атаку хозяев, и минуты до 60-й игру вели «канониры». Потом замены провел уже Пеп, и игра чуть выравнялась, к тому же стала сказываться усталость.

Так бы и закончилось все со счетом 0:0 (если честно — самый справедливый счет в довольно унылом матче), но в дело вмешался «черный лебедь». На 87-й минуте Томас Партей наудачу отправил подачу со своей половины поля, ее у штрафной «Сити» принял Томиясу, откинул Хаверцу, а тот — Мартинелли. Бразилец, весьма полезный после появления на поле, выстрелил — попал в голову Аке, и мяч рикошетом залетел в ворота Эдерсона. «Эмирейтс» возликовал.

Удивительно, но «Сити» даже не сподобился на полноценный навал — или сил не хватило, или желания, но «горожане» безынициативно доиграли добавленное время. Гвардиола проиграл два матча подряд в АПЛ впервые с 2018 года — а всего «Манчестер Сити» уступил в трех из четырех последних встреч. Настоящий кризис.

А вот за «Арсенал» можно только порадоваться. Микель Артета обыграл Пепа летом, забрав Суперкубок, теперь же взял верх в АПЛ впервые в карьере. Говорит ли это о том, что «канониры» сейчас сильнее и претендуют на то, чтобы обойти «Сити» в таблице по итогам сезона? Вряд ли. Но знак для команды из северного Лондона определенно положительный.