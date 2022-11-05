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Сегодня, 20:15

«Челси» потерял незаменимого игрока. Как Поттеру теперь сдержать «Арсенал»?

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 6 ноября 2022 года
Отдел футбола «СЭ»
Нголо Канте.
Фото Global Look Press
Игроки «Челси» обнимают Нголо Канте.
Фото Global Look Press
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Нголо Канте был сердцем и мотором синих.

На этой неделе стало известно, что французский полузащитник «Челси» Нголо Канте остался без ЧМ-2022 из-за рецидива травмы подколенного сухожилия. Футболист перенес операцию и выбыл не меньше чем на четыре месяца — это плохая новость для «Трехцветных», но еще хуже — для «Челси». Без лидера центра поля у лондонцев не ладится игра.

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Когда состоится и где смотреть матч «Челси» — «Арсенал»

Лондонское дерби состоится 6 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер. На территории России трансляция игры недоступна.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 нояб, 15:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Арсенал

«Челси» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч АПЛ 6 ноября 2022 года

О скромности и человечности Нголо Канте ходят легенды: партнеры и даже соперники неоднократно рассказывали, какой он душка и замечательный человек. Но еще больше француз известен своими феноменальными футбольными качествами. Этот парень не знает, что такое усталость, и покрывает огромные пространства на поле. Нголо не боится столкновений, но не доводит до них — помните, насколько он безупречен в отборе и при выборе позиции?

В этом сезоне Канте принял участие всего в двух матчах — в АПЛ против «Эвертона» и «Тоттенхэма». В них синие набрали четыре очка, упустив победу над «шпорами» в последние 15 минут. Та игра состоялась 14 августа, и с тех пор Нголо находится в лазарете в связи с травмой подколенного сухожилия, а позднее перенес рецидив и лег под нож.

Игроки «Челси» обнимают Нголо Канте. Фото Global Look Press
Игроки «Челси» обнимают Нголо Канте.
Фото Global Look Press

«Челси» было очень тяжело привыкнуть к игре без лидера: в пяти первых матчах синие проиграли трижды во всех турнирах. Позднее началась серия побед, но все равно игра лондонцев не была стройной и мощной — особенно в центре поля.

В последние недели команда Грэма Поттера снова поплыла: только две победы в пяти встречах, и те над аутсайдерами группы ЛЧ — «Загребом» и «Зальцбургом». В чемпионате же синие не знают побед в трех матчах: поделили очки с «Брентфордом» (0:0), «МЮ» (1:1) и разгромно проиграли «Брайтону» (1:4).

В результате «Челси» идет в АПЛ только шестым и уступает лидирующему «Арсеналу» уже 10 очков. «Канониры», в отличие от будущего соперника, показывают выдающийся футбол, но у них и таких проблем с травмированными ни разу не было. Молодые футболисты (у «пушкарей» — второй по молодости состав в лиге) под руководством Артеты играют бодро и мощно: бодаются с «Сити» по забитым мячам (30-37 в пользу «горожан»), с ними же воюют за первую строчку (всего один балл разницы). Для них очень важно набрать три очка в ближайшей встрече, чтобы уйти на перерыв лидерами турнира.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» небольшим фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 2.70, вероятность исхода — примерно 37%. Успех «Челси» идет за 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (27%).

Синим нужно решить слишком много проблем: стройнее играть в обороне (пропустили в четырех матчах подряд), бодрее атаковать (забили 17 мячей в АПЛ, всего 1.41 в среднем). «Канониры» же практически безупречны, и к тому же они играли на неделе резервным составом с «Цюрихом» в ЛЧ (1:0). «Челси» же задействовал всех сильнейших, и это может быть еще одна грубейшая ошибка.

Прогноз от «СЭ»: Ф2(0) за 1.94.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
3
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