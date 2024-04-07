Кто на самом деле принимает решения в «Челси» после ухода Абрамовича. Боэли может уйти уже через три года

Разбираемся, как все устроено.

Несколько дней назад Daily Mail выпустил интересный инсайд о том, что Тодд Боэли покинет пост председателя правления «Челси» в 2027 году. И эта информация вызвала закономерный вопрос — а разве Боэли не единоличный владелец клуба, как Роман Абрамович до него?

Время разобраться.

У Бо э ли даже нет контрольного пакета акций, но он был главным первые полгода

После того как Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича в 2022 году, российскому бизнесмену ничего не оставалось, кроме как продать «Челси». Потенциальные покупатели объявились тут же. В том числе Боэли, который еще в 2019-м интересовался приобретением лондонского клуба — предлагал три миллиарда долларов, но Абрамович отказал. Тодд в итоге добился своего и приобрел клуб. Однако, вопреки всеобщему мнению, все равно не обладает контрольным пакетом акций.

Хансйорг Висс, Тодд Боэли и его сын. Фото Reuters

Дело в том, что юридическим владельцем «Челси» является консорциум BlueCo: в него входит сам Боэли, его бизнес-партнер Марк Уолтер, швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и компания Clearlake Capital. Доля разделена следующим образом: 60% акций у Clearlake, а оставшиеся 40% поделило между собой трио бизнесменов. То есть у Тодда всего 13,3% акций. Однако в отчетах было указано, что у сторон будет равноценное право голоса.

Летом в «Челси» был сформирован окончательный состав совета директоров, а самого Боэли назначили президентом до 2027 года и временным спортивным директором: Марина Грановская ушла вместе с Абрамовичем, а до открытия летнего трансферного окна оставались считаные дни. Это была экстренная мера, так как поиск специалиста мог затянуться на долгий срок — об этом практически напрямую говорил сам Боэли, который не держался за должность и утверждал о необходимости найти подходящего человека.

При Боэли провернули легендарную трансферную кампанию летом 2022-го, потратив на новичков (Стерлинг, Фернандес, Мудрик, Кукурелья, Фофана и другие) около 300 миллионов евро. До сих пор Тодда прессуют болельщики и СМИ — в первую очередь за огромные переплаты за не самых топовых игроков. Американцу прилетало и за зимнюю кампанию-2023 по тем же причинам. Но вообще-то за трансферы в «Челси» отвечает не Боэли. В декабре 2022 года сформировался специальный селекционный отдел из Пола Уинстэнли, Кристофера Вивелла, Лоренса Стюарта и Джо Шилдса. Как раз под их руководством на «Стэмфорд Бридж» приехали Фернандес, Мудрик, Кайседо и Лавиа.

Сейчас Боэли занимает исключительно должность президента клуба, но, как уже было сказано, в 2027 году его заменят. Daily Mail также сообщила, что в теории Тодда могли оставить на посту до 2032 года, однако совет директоров не впечатлился его работой и уже нашел ему сменщика. И тут начинается самое интересное.

Бехдад Эгбали и Тодд Боэли. Фото Getty Images

Кажется, у Бо э ли конфликт с совладельцами «Челси»

Одними из представителей Clearlake Capital в совете директоров являются Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано, они же являются основателями компании. Здесь нужно оговориться, что, несмотря на статус, доля каждого из них уступает доле Боэли (ведь есть и другие представители Clearlake). То есть ни у кого в клубе нет власти уровня Абрамовича, а все решения принимаются коллегиально.

Однако инсайдеры сообщают, что именно Эгбали и Фелисиано — серые кардиналы «Челси». Они принимают ключевые решения насчет клубной стратегии, в том числе по футболистам и тренерам. Например, в The Thelegraph пишут, что именно они пригласили Маурисио Почеттино.

Влияние дуэта усилилось с начала 2023 года — именно в тот момент, когда Боэли делегировал обязанности спортивного директора. Тодд ожидаемо стал меньше вовлечен в клубные дела, но сказать, что американец охладел к «Челси», тоже неправильно. У него есть акции двух баскетбольных команд из Лос-Анджелеса: «Лейкерс» и «Спаркс», бейсбольной «Лос-Анджелес Доджерс», а в прошлом году консорциум BlueCo выкупил французский «Страсбур», который вместе с «Челси» должен стать частью глобальной франшизы — вероятно, сейчас ведутся переговоры с другими клубами. То есть дел у Боэли полно.

The Guardian в начале марта подробно рассказала о положении дел в руководстве «Челси» (в том числе они первыми сообщили о смене президента в 2027-м). По информации издания, Боэли и Clearlake расходятся в стратегии управления клубом. Инвесторы Clearlake обеспокоены спортивным кризисом лондонцев, который бьет по доходам, — Боэли же работает на долгосрочную перспективу и готов ждать несколько лет.

Пока Тодд не особо волнуется из-за очередного пропуска Лиги чемпионов, на Эгбали и Фелисиано оказывается большое давление со стороны акционеров Clearlake. Поэтому они постоянно (особенно Эгбали) посещают матчи «Челси», заходят в раздевалку, общаются с персоналом и в курсе всех событий. К примеру, после проигранного финала Кубка лиги Бехдад до ночи болтал с Почеттино по телефону, тогда как Боэли ограничился сообщением аргентинцу.

Одновременно на Эгбали еще и давят болельщики «Страсбура». Они считают, что BlueCo и Бехдад в частности не оказывают должного внимания французскому клубу и проваливаются с трансферами: планировалась встреча между болельщиками и новым руководством, но крупные шишки BlueCo на нее не приехали.

Фото AFP

Уход Боэли с поста президента вызывает вопросы еще по одной причине: зачем это нужно BlueCo, если Тодд отлично исполнял роль громоотвода? При каждой неудаче болельщики линчевали американца, который сам, как сообщается, не обращал внимания на критику. Так, Эгбали, Фелисиано и другие работали в более спокойной обстановке. При этом Боэли не вступал в полемику с Бехдадом по поводу управления «Челси».

Вероятно, участившиеся инсайды о влиянии Эгбали и его публичные появления на «Стэмфорд Бридж» постепенно развевают миф о всемогущем Боэли, который в одиночку управляет клубом. А учитывая смещение его фокуса на другие проекты, правление решило его окончательно сменить. Вероятно, не возражал и сам Тодд.

В общем, в «Челси» намного интереснее, чем казалось изначально. Остается догадываться, к чему приведут управленческие похождения через три года.