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Сегодня, 18:45

В Португалии вырос идеальный преемник Клоппа: Аморим — отличный вариант для «Ливерпуля»

Португалец Аморим может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим.
Рубен Аморим.
Фото Global Look Press
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Рубен готов заявить о себе на топ-уровне.

Тренер громко ворвался в чемпионат Португалии и очень востребован

С начала 2024 года самые громкие новости в мировом футболе касаются тренеров. Сначала Юрген Клопп заявил, что выгорел и покинет «Ливерпуль» летом. На следующий день с такой же новостью к прессе вышел Хави — уйдет из «Барсы» в конце сезона. Потом «Бавария» поняла, что Томас Тухель не справляется, и приступила к поискам замены. И это только официальные объявления, еще непонятно, что будет с Карло Анчелотти в «Реале» и Симоне Индзаги в «Интере».

В общем, в целом ряде топ-клубов уже случились или вот-вот произойдут тренерские рокировки. Некоторые специалисты, как тот же Клопп, уходят не в какое-то другое место, а просто отдохнуть. Неудивительно, что при таких раскладах футбольная вселенная обречена на появление новых звезд. Одним из самых перспективных тренеров мира прямо сейчас считается Рубен Аморим, которому нет и 40 лет. Он всего на полторы недели старше Криштиану Роналду, но уже добился многого на тренерском поприще.

После того как Хаби Алонсо решил остаться в «Байере», именно португалец стал основным фаворитом на пост главного тренера «Ливерпуля». «Бавария» с «Барсой» тоже общаются с Аморимом и наверняка уже держат наготове ручки, чтобы вписать шесть-семь нулей в контракт.

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У Рубена довольно серая карьера игрока. Ее не назвать плохой, но яркости в ней катастрофически не хватало. Аморим девять лет отдал «Бенфике», с которой дважды становился чемпионом и по разу брал Кубок и Суперкубок Португалии. А еще сыграл на двух чемпионатах мира (в сумме 95 минут) и накопил 14 матчей за сборную. Но нигде никогда не был железно основным, даже на ЧМ в ЮАР поехал только из-за травмы Нани.

С 2015 по 2017 год Аморим вышел на поле лишь 14 раз, шесть из которых — за катарскую «Аль-Вакру» и «Бенфику Б». Все основания, чтобы завязать в 32 года. Уже в 2018-м Рубен получил первое тренерское назначение — в команду «Каза Пия», которая на тот момент выступала в третьем дивизионе. Правда, спустя всего четыре игры пришлось оставить пост. Дело в том, что у Аморима не было необходимой лицензии, чтобы тренировать на таком уровне. «Каза Пия» поплатилась за нарушение очками из таблицы и оборвала сотрудничество с молодым специалистом.

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим.
Фото AFP

Почти сразу Рубену прилетело два других предложения — из молодежки «Бенфики» и «Браги Б». Выбрал второе, и, как очень быстро показало время, не зря. Неизвестно, это интуиция так сработала или Аморим все грамотно просчитал, но из основной «Браги» вскоре убрали тренера, а на его место поставили как раз нашего героя.

Казалось, Аморима ждет жуткая тряска на въезде в большой футбол — менее чем за месяц по две встречи с «Порту» и «Спортингом» и один матч против «Бенфики». Но «Брага» победила во всех пяти играх и по ходу дела взяла трофей — Кубок лиги.

Вся Португалия загорелась интересом к тренеру, который несколько недель назад еще не начал работать на высшем уровне. Активнее остальных в Рубена вцепился «Спортинг». «Брага», во главе которой Аморим провел лишь 13 матчей, получила компенсацию в размере десяти миллионов евро. Ранее только за четырех тренеров в истории платили больше. Забегая вперед, скажем, что ближайшим летом вовсе возможен мировой рекорд, ведь, скорее всего, «Ливерпулю» тоже придется лезть в кошелек ради приглашения португальца. Говорят о немыслимых 25 миллионах фунтов. Еще раз: это за тренера!

В первом же полноценном сезоне Аморим привел «Спортинг» к чемпионству, такого с клубом не было 19 лет. Вполне вероятно, что в текущем розыгрыше примеры команда снова добьется успеха — лидируют за семь туров до конца. Самое время коротко и доступно поговорить о способах достижения результатов, раз уж они настолько впечатляющие.

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим.
Рубен Аморим с футболистами «Спортинга».
Фото Global Look Press

Игровые принципы Аморима подходят «Ливерпулю»

Аморим играет по схеме 3-4-3. Футболистом он чаще всего выступал на позиции центрального полузащитника, возможно, именно поэтому для него очень важна середина поля и сейчас. Помимо двух центральных полузащитников, в эту зону часто передвигаются крайние форварды, а за ширину отвечают латерали. Аморим постоянно стремится создавать численное преимущество и перегружает необходимые зоны.

Эпоха, в которой построение с тремя центральными защитниками означало что-то автобусное, давно в прошлом. «Спортинг» обожает владеть мячом, а задняя тройка регулярно участвует в атаках. Естественно, зачастую в их начале. Основное требование тренера к обороне: обязательно отрезать первую линию соперника, чтобы дальше у примерно семерых партнеров было много места. Причем неважно, как это делается — пасом или дриблингом, оба способа применяются достаточно эффективно.

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Ну и прессинг. Конечно, прессинг! Иначе Аморим не показал бы высочайшие результаты на внутренней аналитической проверке «Ливерпуля». «Спортинг» интенсивно гасит соперника на его трети поля и старается как можно быстрее вернуть мяч после потери.

В контексте будущего португальца хочется коснуться конкретно «Ливерпуля». Тем более с этим клубом тренера связывают громче всего. Издание SportBible уже прикинуло, как может выглядеть состав команды при Амориме. Кажется, подбор футболистов должен устроить нового главного: Трент и Робертсон идеальные фулбеки, Эндо и Макаллистер шикарно закроют центр (и там еще Собослаи есть!), а атакующее трио крути как хочешь — вариантов гора. Разве что защитника с пасом надо докупить.

Важно, что Аморим действительно чем-то напоминает Клоппа. Рубен тоже любит и умеет прессинговать, его тоже называют мастером общения и коммуникации, у них схожая философия. Но от португальца точно нельзя ждать прямого продолжения дел Юргена. С его приходом «Ливерпуль» обязательно изменится. То есть он будет похож на «Ливерпуль» Клоппа, но детали рисунка ощутимо деформируются. И это проверка для обоих. Как клуб переживет уход фундаментальной, системообразующей глыбы и заход молодого новичка? А чем для Аморима обернется первое испытание мировым топом и самой сложной лигой? Есть ощущение, что сюжет потенциально эпохальный.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
Юрген Клопп
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