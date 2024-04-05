Фантастическая игра на «Стэмфорд Бридж».

Когда-то эти команды играли в московском финале Лиги чемпионов, но сейчас «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — хромые гранды. Это единственные топ-клубы, которые идут за пределами топ-5 и едва ли выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Сейчас обоим не до еврокубков — тут бы справиться с внутренними проблемами и отыскать хоть какую-то стабильность.

Казалось, что эту встречу ждет один из двух сценариев: либо оппоненты устроят вялое бодание с минимальным числом голов, либо получится что-то вроде комедии ошибок, но результативной.

Соперники выбрали второй вариант, убивший уйму нервных клеток их болельщикам, зато подаривший нейтральным наблюдателям полноценное зрелище с эпичной развязкой.

При этом «МЮ» и «Челси» лишний раз подчеркнули, что не способны провести даже цельные 45 минут. Возьмем, к примеру, стартовые полчаса. Вроде бы лондонцы здорово начали: Гэллахер забил уже на 4-й минуте, а вскоре Кукурелья заработал пенальти, который реализовал Палмер. Уже к середине первого тайма хозяева получили комфортное преимущество, и даже болельщики поверили в успех. «Мейсон, Мейсон, какой счет?» — скандировала в те секунды одна из трибун «Стэмфорд Бридж», обращаясь к сидевшему в запасе «МЮ» воспитаннику «Челси» Маунту.

Но все резко сломалось. Поворотным моментом стал чудовищный пас опорника хозяев Кайседо — проворный Гарначо перехватил мяч и сократил отставание в счете. Вскоре «Юнайтед» забил второй: на этот раз оборона «Челси» банально забыла про Бруну Фернандеша в собственной площади ворот. И все пришлось начинать сначала!

Невероятно, что игра может повернуться на 180 градусов прямо по ходу первого тайма. Да, после перерыва или ряда замен такое случается, но в стартовые 45 — редко. И это говорит о состоянии нынешних кризисных грандов.

Прямо перед перерывом «Челси» попытался вернуть себе лидерство в счете, но Гэллахер попал в штангу, так что все пришлось отложить на потом.

А во втором тайме мало что поменялось. Да, «Юнайтед» опустился глубже и отдал мяч хозяевам, но тактические перестроения не могли замаскировать те ошибки, которые соперники продолжали совершать. Гигантские разрывы между линиями и неверный выбор игроками позиций регулярно приводил к опасным моментам. И, пожалуй, «Челси» выглядел уязвимее гостей, потому что частенько заигрывался с позиционными атаками и позволял «Юнайтед» проводить острые контрвыпады.

Один из них все-таки завершился голом: Гарначо оформил дубль, но куда важнее в том эпизоде, кто и как сделал голевую передачу. Это беспощадно критикуемый Антони, который до этой игры за весь чемпионат не совершил ни одного результативного действия, а в первом тайме заработал пенальти в свои ворота. На этот раз бразилец сделал именно то, ради чего за него полтора года назад заплатили 95 миллионов евро — он убежал от всех и внешней стороной стопы вырезал изумительный пас на Гарначо.

За этот матч «МЮ» успел из-за травм потерять сразу двух центральных защитников — Варана и Эванса. Однако у «Челси» в обороне все было в порядке, но лондонцы тоже наошибались на несколько матчей вперед.

По ходу второго тайма казалось, что в этой встрече победит тот, чьи футболисты допустят меньше оплошностей. Так до самых дебрей добавленного времени и было: «МЮ» не очень спокойно, но все-таки отбивался от судорожных атак «Челси», и мало что предвещало еще один сюжетный поворот.

Как выяснилось, решающим фактором в этой встрече стали не только ошибки, но и фигура Палмера. 21-летний хавбек «Челси» проводит невероятный сезон и еще в ноябрьской перестрелке с «Манчестер Сити» (4:4) принес своей команде ничью в добавленное время. Так должно было случиться и сейчас: Далот заработал пенальти в свои ворота, а полузащитник сборной Англии реализовал его. Шла 10-я добавленная минута.

Но на этом финальный свисток не раздался. «Челси» позволили провести еще одну лихорадочную атаку, которую увенчал четким ударом все тот же Палмер! Англичанину помог рикошет, но никого на «Стэмфорд Бридж» это не волновало — синие вырвали победу со счетом 4:3, хотя еще на 90+9-й минуте уступали!

Беспрецедентная развязка, которая легко может морально убить одну команду, а другой — придать уверенности и сил на весь остаток сезона. В любом случае эта игра войдет в историю, и годы спустя ее определенно будут показывать по ТВ вместо развлекательного кино.