Денис Казанский врывается в ваш день со своей авторской рубрикой «Биг-Ден» и рассказом о главном тренере «Брайтона».

В Италии есть такое пафосное выражение — «взобраться на колесницу Фесписа».

Легко можно представить такую картину — тихое патио, достойный итальянский мистер, смакуя дневной капучино, в сорочке с дорогими запонками, задает своему ребенку следующий вопрос: «А сможешь ли ты удержаться в колеснице Фесписа?» Тот, конечно, не сомневается в своих способностях, он не то что удержится, он будет управлять ею.

Так говорят о профессии актера, вспоминая древнегреческого поэта и драматурга Фесписа из Икарии.

Этот самый Феспис до нашей эры сильно изменил систему сцены того времени, добавив к хору солиста. Или, как тогда говорили, «протагониста». Он менял маски, но все действие вращалось вокруг него.

Это слово постепенно вошло в обиход, и теперь «протагонист», в широком смысле, просто главный герой.

И любимое слово итальянского тренера Роберто Де Дзерби.

«Моя семья научила меня стараться быть протагонистом! Я был тренером пятого дивизиона чемпионата Италии, а теперь работаю в премьер-лиге Англии. Я горжусь своим путем, что стал протагонистом», — его слова в одном из многочисленных интервью последнего времени.

44-летний Де Дзерби, как в древнегреческом театре, сейчас центральная фигура в обсуждении будущего сразу нескольких клубов. Причем каких! «Бавария», «Ливерпуль» и «Барселона»! Гранды пока присматриваются, и никто конкретных предложений не сделал.

Де Дзерби в ближайшие два года еще тренер «Брайтона», но риторика последних недель только подчеркивает различия между скромным клубом и амбициями молодого итальянца.

«Мы платим за наши ошибки. Платим все — от владельца, до тренеров и игроков», — сказал он после поражения в Лиге Европы от «Ромы» (0:4, 1:0). «Я хочу говорить с клубом. Контракт не проблема, проблема найти план на будущее».

Такой атаки на владельца Тони Блума никогда не совершали предыдущие тренеры этой милой курортной команды.

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Быт «чаек», как их называют в Англии, довольно прост — нанять классных скаутов, найти суперталантливых игроков, довести их до ума и продать за большие деньги, подбирать для этой цели тренеров. Держаться в десятке лучших в АПЛ. Зарабатывать, особо не тратясь.

Система работает роскошно: продажи Кайседо в «Челси», Макалистера в «Ливерпуль», Троссара в «Арсенал» за деньги, которые вполне могут сформировать годовые бюджеты небольших российских регионов, — яркое подтверждение. Привозили их на остров за смешные копейки. Игроки из системы клуба часто появляются в основе и растут так же быстро, как чужие дети.

Вряд ли что-то должно измениться. Блум так жил и перестраиваться не особо собирается. Зачем ломать то, что работает?

У Де Дзерби, очевидно, другие планы. Ему нужна борьба за титул.

Карьера Роберто идет по удивительной траектории — из низших дивизионов Италии, через «Сассуоло» (уже серьезней) и «Шахтер» (тут уже и Лига чемпионов), до лучшей лиги мира (не считая ФНЛ, конечно). С «Брайтоном» он сразу же отправился в Европу и смог выйти из сложнейшей группы с «Марселем», «Аяксом» и АЕК.

И что самое главное (помимо результатов), «Брайтон» играет в роскошный футбол. Слово «наслаждение» Де Дзерби произносит так же часто, как «протагонист». «Я живу мечтой. А жить так — значит наслаждаться. Я хочу быть протагонистом на поле. Это значит владеть мячом, сохранять мяч».

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Его футбол по характеристикам — типично атакующий, в современном понимании. Прессинг, интенсивность, постоянные смены позиций, угроза от любого игрока. Но дальше начинаются детали, от которых в восторге главный тренер и новатор современности Пеп Гвардиола. «Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет», — его слова.

Этот сезон у «Брайтона» не столь ярок в сравнении с предыдущим. Масса объективных причин — продажа ключевых игроков, травмы и изнурительный европейский турнир. Но «чайки» в шести очках от шестого места, и с турнирной точки зрения все нормально.

Только в воскресенье «Ливерпуль» смог обыграть «Брайтон» (2:1) — четыре матча подряд до этих выходных Клоппу не удавалось переиграть итальянца.

На «Энфилде» были смотрины. Тем более Хаби Алонсо решил пока не уезжать из Германии и подтвердить первый удачный опыт своим вторым годом.

В «Ливерпуле» нужно не только побеждать, но и делать это красиво.

Так Де Дзерби умеет. Как и быть вспыльчивым. Чего классический и чопорный (в хорошем понимании) «Ливерпуль» не очень-то приемлет.

По своему темпераменту Де Дзерби больше похож на следующего тренера «Челси». Посмотрите на список тех, кто приносил синим успех, и вы увидите много похожих «протагонистов» от Жозе до Конте.

«Барселона» уже получила однозначный совет от Гвардиолы — берите его немедленно. «Бавария» это тоже слышит. Но.

В Испании и в Германии нужен не просто качественный тренер. Им нужен еще и мудрый политик. Реальность существования двух этих клубов совсем иная, нежели в Англии. Масштаб не только работы, но и влияния тренера и на тренера там колоссален.

Сейчас им нужен «матерый» спец. Де Дзерби еще растет.

Нужна как минимум одна ступень.

В «колеснице Фесписа» Роберто удержался. Но к управлению ею он только подбирается.