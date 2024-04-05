АПЛ планирует «налог на роскошь». Клубы могут начать откупаться за нарушение лимита на траты

Сейчас за сверхтраты лишают очков.

Этот сезон АПЛ беспрецедентно суров — сразу с двух команд элитного дивизиона сняли очки за нарушение финансовых правил. Досталось «Эвертону» (с них в ноябре сняли 10 баллов, но в феврале вернули 4 после апелляции) и «Ноттингем Форест» — у «лесников» отобрали 4 очка.

Но такой расклад больше не устраивает лигу, и она придумала выход. Кажется, теперь нарушать экономические законы в АПЛ скоро станет чуть безопаснее.

За что досталось «Эвертону» и «Ноттингем Форест»?

С 2013 года в АПЛ действуют так называемые PSR — правила о прибыли и устойчивости развития. Если обрисовывать их суть максимально просто, то это Fair Play от УЕФА с английским привкусом — лига следит за тем, чтобы клубы тратили разумно и сообразно заработанному. Нарушителей ждет наказание — снятие очков.

Именно за превышение лимита по тратам были оштрафованы «Эвертон» и «Ноттингем Форест». За три отчетных года АПЛ разрешает убытки до 105 миллионов фунтов. «Ириски» только за финансовый год-2021/22 ушли в минус на 124, а с 2018-го по 2021 годы — на 370 миллионов фунтов. Жуткий бухгалтерский просчет (хотя у ливерпульцев были основания для таких трат — они строят стадион), за который «Эвертону» уже прилетел штраф в 10 баллов, и после 8 апреля, вероятно, прилетит еще один — 6-очковый.

Футболисты «Эвертона». Фото Global Look Press

«Ноттингем Форест» пострадал по аналогичной схеме, с той лишь поправкой, что разрешенный убыток у него был меньше — за трехлетний рассматриваемый отрезок (до сезона-2022/23) «лесники» два года находились в чемпионшипе. Им разрешалось уйти в минус примерно на 60 миллионов, но они проштрафились почти на 100. Интересно, что недостающие 40 миллионов они нашли, продав Бренанна Джонсона в «Тоттенхэм», но чуть-чуть не успели в отчетный период. Неизвестно, стало ли это смягчающим обстоятельством, но с «Ноттингема» сняли «всего» 4 балла.

«Лесники» — первая жертва обновленной редакции правил PSR. По ней жалобы рассматриваются в том же сезоне, в котором они были поданы. Такое нововведение получилось как раз из-за «Эвертона» — «ирисок» осудили с запозданием, что не понравилось вылетевшим в прошлом сезоне клубам. «Лидс» и «Лестер» справедливо считают, что если бы ливерпульцев оштрафовали вовремя, борьба за выживание сложилась бы иначе — «ириски» тоже могли бы вылететь.

Но если закон только-только обновили, почему его хотят отменить?

В Англии была худшая зима со времен ковида. Чиновники испугались

Причину реформ никто не скрывает — первоисточник (Daily Mail) пишет о них прямо: «Серьезные наказания в виде лишения очков для «Эвертона» и «Ноттингем Форест» в сочетании со спокойным январским трансферным окном, когда клубы не решались перерасходовать средства и рисковать санкциями, заставили многих чиновников посчитать, что правила лиги по прибыли и устойчивости (PSR) не соответствуют цели».

Январское трансферное окно получилось не просто спокойным — оно получилось бедным. Судите сами:

Падение в сравнении с позапрошлой зимой — катастрофическое, более чем в 6 раз. Да, тогда аномально лютовал «Челси», но нынешнее январское ТО — худшее за 10 лет после ковидного. Только сейчас тратам английских клубов мешает не вирус, а страх — они увидели систему штрафов в действии и не хотят попасть под раздачу.

Местных чиновников эта тенденция напугала — по данным Daily Mail, они считают, что это стратегическая угроза для АПЛ в условиях растущей с материковыми европейцами конкуренции. Поэтому они решили пойти по пути американских коллег и вместо очкового штрафа ввести денежный — в процентах от суммы превышенного убытка.

В АПЛ вдохновились примерами MLB (бейсболистов) и NBA — введение там «налога на роскошь» сделало сверхтраты еще более обременительными, но возможными. Такой вариант, как считается, должен помочь английским клубам вновь обрести уверенность и начать тратить деньги. Иначе, как выразился журналист DM Майк Киган, «АПЛ ждет падение, потому что она не сможет позволить себе лучших игроков с лучшими зарплатами».

Собранные деньги по плану могут быть отправлены либо в чрезвычайный фонд для помощи клубам в тяжелой экономической ситуации, либо распределены между теми, кто соблюдает фэйр-плей. Какой именно будет выбран вариант, пока неизвестно.

Таким клубам, как «Манчестер Сити», может прийтись по вкусу замена вычета очков на денежный штраф. Фото Reuters

Зато известно, что клубы АПЛ горячо поддерживают эту идею. По данным DM, 17 из 20 коллективов согласны поскорее заменить вычет очков на денежный штраф. Проголосовать за инициативу они смогут уже на ближайшем собрании в конце сезона.

Конечно, есть и опасения. Считается, что при такой рокировке огромное преимущество получат команды с «бесконечными бюджетами» вроде «Манчестер Сити». Такие клубы смогут тратить огромные деньги на усиление, оплачивать штраф и продолжать доминировать. Поэтому в качестве компромиссной меры вычет очков предлагается сохранить для особо злостных нарушителей — но дополнительных пояснений на этот счет пока нет.

Если инициатива будет принята, для некоторых клубов это будет большая удача. По тем же «Сити» и «Челси» уже несколько лет ведутся серьезные расследования, в феврале АПЛ даже предупреждала их о риске исключения из лиги за финансовые нарушения. Вероятно, реформа растворит большую часть списка обвинения, так что «горожанам» и синим можно спать спокойно.