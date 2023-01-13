«Челси» потерял 1,5 миллиона евро после дебюта дорогого новичка. В Англии Феликсу будет очень трудно

Получится ли исправить ситуацию и перезапустить карьеру?

11 января «Челси» арендовал у «Атлетико» до конца сезона Жоау Феликса — по слухам, заплатил за это 11 миллионов евро и еще шесть потратит на зарплату португальца. Солидные траты на игрока, пришедшего на несколько месяцев. Молодой португалец, за которого «Атлетико» 3,5 года назад заплатил сумасшедшие 127 миллионов евро, пока не может выйти на топ-уровень. «Челси» как раз в поисках нового нападающего, способного много забивать, но способен ли Феликс решить эту проблему? Сложно сказать, но очевидно, что ему будет трудно, а давление на игроков группы атаки на «Стэмфорд Бридж» сейчас мощнейшее.

Феликс ярко дебютировал в матче против «Фулхэма», спустя два дня после объявления о переходе. Был, пожалуй, лучшим атакующим игроком синих на поле — шесть раз пробил по воротам и посадил на желтые двух футболистов соперника. Однако дебют испортил сам себе на 57-й минуте, жестко влетев в подкате в оппонента и получив за это прямую красную каточку. К слову, это первое удаление в дебютной игре АПЛ с 2014 года, тогда красную в первом матче за «Тоттенхэм» получил защитник Федерико Фасио. Теперь Феликс пропустит три матча, а британские СМИ рассчитали, что эти три игры оцениваются в более чем 1 500 000 евро, учитывая условия договора.

Жоау Феликс. Фото Global Look Press

Зачем «Челси» понадобился Феликс и чем он может помочь

На первый взгляд, это очень странная аренда, так так у «Челси» нет права выкупа. Получается, они взяли на полгода нестабильно атакующего игрока с большой зарплатой. «Челси» нуждался в нападающем — Лукаку ушел в аренду, Обамеянг не тянет, Хаверц все же не классический форвард. Ко всему прочему, вингеры Кристиан Пулишич и Рахим Стерлинг из-за травм выбыли на несколько месяцев и несколько недель соответственно.

Плюс Феликса — он может играть в нескольких атакующих ролях: десятка при схеме 4-2-3-1, ложная девятка — при необходимости с левого фланга со смещениями в центральную зону. То есть Жоау может получить свободу и пространство на поле, сможет выполнять роль свободного художника на поле, а не нападающего, который защищается за линией мяча и бежит в контратаку, как у Симеоне.

Вопрос, именно ли это необходимо «Челси» в данный момент. В матче с «Фулхэмом» Феликс здорово себя показал и мог бы претендовать на статус игрока матча, если бы не удаление. И все это после одной предыгровой тренировки с «Челси». Может, Поттер понимает что-то, чего не улавливают остальные?

Жоау Феликс. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

К перспективам Феликса в «Челси» много вопросов

Вопрос, вытянет ли Феликс уровень давления. Он и в «Атлетико» не всегда справлялся с эмоциями — злился, когда Симеоне оставлял его на скамейке запасных. На Жоау давят 127 миллионов, заплаченные за него «Атлетико», — ожидания соответствующие, но в полноценную звезду 23-летний португалец вырасти пока не может. Например, в этом сезоне на его счету пять голов и три результативные передачи в 22 матчах — так себе статистика для нападающего.

Главный недостаток Феликса — нестабильность. Он так и не смог за три с половиной года в топ-клубе показывать высокий уровень на протяжении четырех-пяти месяцев подряд. Даже в этом сезоне мы могли это увидеть. В первом чемпионате Испании Жоау отдал три голевые передачи, а потом 13 матчей подряд уходил с поля без результативного действия.

«У него есть талант, но он должен изменить характер. Когда он не видит себя в стартовом составе, воротит нос. Видя, что он не лидер команды, он не сделал ни шага к тому, чтобы им стать», — так Феликса охарактеризовал Сантьяго Канисарес, бывший вратарь сборной Испании.

Грэм Поттер очень гибкий тренер, который не имеет своего четкого стиля и подстраивается под соперников. Тренер работает в «Челси» с сентября, но пока так и не определился с игровой моделью — подсчитали, что он перебрал уже семь схем. Не все они подходят для идеального футбола Феликса. Жоау нужна команда с хорошо выстроенной позиционной атакой — так он сможет связывать игру. Создадут ли для него такие условия в «Челси» — вопрос.

Самому же Феликсу нужно было освежиться, выйти из системы Симеоне, которая ему не подходит и, видимо, надоела. А учитывая информацию испанских СМИ, которые говорят об уходе аргентинского тренера из «Атлетико» в конце сезона, почему бы Жоау не набрать форму и не поверить в себя? А заодно помочь страдающему «Челси», чтобы в следующем сезоне раскрыться в «Атлетико» или показать себя перед другими топ-клубами.