Невероятный прогресс тинейджера.

До 2023 года о Кобби Майну знали только самые преданные фанаты «МЮ». К марту 2024-го 18-летний полузащитник обнаружил себя в роли одной из ключевых фигур команды в центре поля, дебютировал за сборную Англии и заслужил сравнение с Полем Погба. Эрик тен Хаг в нем души не чает, а Гарри Нэвилл считает, что следующие десять лет мир будет у его ног: «Главное — не увлечься славой».

Продукт академии, с ходу влетевший в основу

Кобби — уроженец Стокпорта — города, который находится примерно в 10 километрах от Манчестера. В девять лет он присоединился к академии «Красных дьяволов», а затем начал выступать за сборные Англии разных возрастов. Изначально тренеры видели в нем нападающего, но со временем Майну застолбил за собой место в центре полузащиты.

Парнишка сильно выделялся среди своих сверстников, поэтому в 15 лет уже выступал за команду U-18, где блистал вместе с Алехандро Гарначо. В сезоне-2021/22 Кобби помог «МЮ» выиграть молодежный Кубок Англии, после чего подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

В январе 2023-го Майну неожиданно для многих дебютировал в главной команде: вышел в старте в матче с «Чарльтоном» (3:0) в 1/4 финала Кубка лиги. Тогда это казалось разовой акцией, без каких-то серьезных претензий на минуты в дальнейшем.

Все изменилось после летней предсезонки. Тен Хаг отвел Майну много игрового времени в товарищеских матчах. Крепкому полузащитнику с хорошей техникой и видением поля была уготована специальная роль: Кобби опускался глубоко, на одну линию с защитниками, начиная атаки при помощи продвижения мяча или длинными передачами. Тинейджер выглядел настолько уверенно, что ни у кого не возникло сомнений — скоро он дебютирует в чемпионате Англии.

Однако дебют пришлось отложить — все испортила травма лодыжки, из-за которой он был вынужден пропустить август, сентябрь и большую часть октября. Но вернувшись из лазарета, Кобби сразу же попал в основной состав на матч АПЛ с «Эвертоном» (3:0). После игры его признали лучшим футболистом встречи.

С тех пор Майну не вылетал из обоймы: сыграл в последних двух турах Лиги чемпионов, а в АПЛ с начала декабря проводит как минимум один тайм, а чаще — все 90 минут.

Кобби Майну. Фото Global Look Press

Дебютный гол в АПЛ и любовь болельщиков (и радость сэра Алекса)

1 февраля «МЮ» сыграл невероятно драматичный матч с «Вулверхэмптоном» (4:3). Манкунианцы вырвали победу на 7-й добавленной минуте благодаря Майну. Полузащитник в одиночку прокрался в штрафную площадь и хладнокровно отправил мяч в дальний угол, забив свой дебютный гол в АПЛ. Находившийся на трибунах «Олд Траффорд» сэр Алекс Фергюсон в радостном порыве произнес фамилию игрока, что попало в телетрансляцию.

Бруну Фернандеш после финального свистка признался, что давно является поклонником юного дарования: «Майну — огромный талант, я видел его за U-18 несколько лет назад. В Манчестере был мой друг, который ходил на матчи молодежной команды, и я сказал, что ему стоит посмотреть на игру Кобби. Но тогда мы не знали, что он станет таким большим футболистом».

Вскоре на Майну свалилась и любовь болельщиков «МЮ». Его начали сравнивать с Полем Погба и Яя Туре. При этом Майну остается рассудительным и продолжает упорно работать на тренировках, не обращая внимания на разговоры. Он настолько скромный, что до сих пор пользуется обычной парковкой на базе, не заезжая на парковочные места основы, где стоят спорткары Рэшфорда и других звезд.

Кобби Майну и Кевин Де Брейне. Фото Reuters

В чем уникальность Майну?

Всего в текущем сезоне у Кобби набежало 20 матчей за «МЮ» во всех турнирах. Тен Хаг видит его в двойке полузащитников. Пару ему составляет Каземиро либо Эриксен. Его качества помогают ему играть как в роли разрушителя, так и на позиции «восьмерки».

У Майну невероятная генетика, он физически одаренный игрок с бесконечной выносливостью. При этом скорость — не его конек, англичанин проходит соперников за счет игры корпусом и микродриблинга.

Еще одно важное качество Кобби — выход из-под прессинга. В этом компоненте он чувствует себя как рыба в воде: разворачивается, укрывает мяч, сканирует поле и в считаные секунды определяет следующий шаг.

За 90 минут у Майну в среднем 2,03 отбора, 84,9% успешных передач, а также 1,1 успешных обводок. Хорошие цифры для 18-летнего парня, проводящего первый полноценный сезон на высшем уровне.

Самая необычная характеристика юному таланту пришла от Гарри Нэвилла: «Мне тяжело это говорить, но я надеюсь, что меня поймут правильно. Кобби выглядит как игрок «Манчестер Сити». Когда я наблюдал за ним, то думал, что такого игрока в своей команде хотел бы видеть Пеп Гвардиола».

Взлет Майну в этом сезоне настолько яркий, что «МЮ» готовит для него контракт на улучшенных условиях, а Гарет Саутгейт может включить в итоговую заявку на Евро-2024. Сможет ли он выдержать давление, которое свалилось на него в столь юном возрасте?