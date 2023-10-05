Судейская ошибка года в футболе. Скандал с отмененным голом «Ливерпуля» набирает обороты — Клопп настаивает на переигровке

Расшифровка переговоров арбитров потрясает.

В Англии разразился громкий скандал, связанный с работой судей и системы видеопомощи арбитрам. В центральной встрече седьмого тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1) при счете 0:0 в комнате ВАР не отменили решение судейской бригады, которая не засчитала из-за мнимого офсайда чистый гол Луиса Диаса.

«Ливерпуль» после игры выпустил официальное заявление, в котором говорится о «подрыве спортивной целостности», а главный тренер команды Юрген Клопп признался, что «никогда не видел матча с такими сумасшедшими решениями судьи», и предложил провести переигровку. Немецкого специалиста поддержали легенды АПЛ, в частности Гари Невилл и Алан Ширер. Последний и вовсе охарактеризовал произошедшее как «ужасный день» для всего английского футбола.

Главный судейский орган Англии PGMOL отстранил арбитров Даррена Ингланда и Дэна Кука от работы в восьмом туре АПЛ и пообещал разработать новый протокол связи ВАР. Кажется, эта ошибка может привести к знаковым судейским переменам на Туманном Альбионе.

Два спорных удаления и украденный гол. Что вообще произошло?

Все началось с фола на 24-й минуте, после которого главный судья встречи Саймон Хупер показал красную карточку полузащитнику «Ливерпуля» Кертису Джонсу за удар шипами в голеностоп Ива Биссума. На повторе четко видно, что игрок не сыграл в мяч, но решение об удалении, по мнению Гари Невилла, спорное.

«Если смотреть в замедленном повторе, можно прийти к выводу, что это красная карточка. Но мне кажется, что смотреть надо на полной скорости. Было намерение сыграть в мяч. Нога соскочила».

Ровно через 10 минут команда Клоппа забила, но арбитр отменил гол Луиса Диаса, разглядев в этом эпизоде офсайд. На повторах, даже ориентируясь по полосатому газону, можно было увидеть, что никакого положения вне игры нет.

После финального свистка в судейском комитете объяснили ошибку «человеческим фактором».

«Это была явная ошибка, повлиявшая на итоговый счет матча. Комитет проведет проверку и определит, почему не вмешалась система ВАР».

Затем АПЛ выложила аудиозапись переговоров судей в комнате ВАР. Как выяснилось, они думали, что Саймон Хупер засчитал гол, поэтому после проверки с помощью офсайдных линий одобрили его решение. И лишь после возобновления игры в видеокомнате поняли, что главный арбитр зафиксировал офсайд, и «одобрили» именно это решение, ошибочно не засчитав гол Диаса.

Расшифровка разговора Хупера с видеорефери Дарреном Ингландом и Дэниелом Куком:

Оператор повтора: — Думаю, такой угол будет лучше? Ты доволен?

ВАР: — Да.

Оператор повтора: — Провести линию по бутсе?

ВАР: — Провести линию по бутсе. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Отлично, идеально.

Помощник арбитра 1: — Играем.

Главный арбитр: — Спасибо, приятель.

ВАР: — Спасибо, мужик.

Главный арбитр: — Отличная работа, парни, прекрасно.

Оператор повтора: — Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд.

ВАР: — Да.

Оператор повтора: — Ты доволен?

Ассистент ВАР: — Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.

ВАР: — Что?

Оператор повтора: — Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?

ВАР: ...

Оператор повтора: — Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.

ВАР: — Дерьмо! Ох...

Оператор повтора: — Пауза, пауза. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.

ВАР: — Прошу прощения?

Оператор повтора: — Оли говорит, что надо попросить остановить матч. Решением в поле был офсайд.

ВАР: — Я не могу ничего сделать.

Оператор повтора: — Оли просит остановить матч, Оли просит остановить матч. Остановите матч.

ВАР: — Игру уже возобновили. Я ничего не могу сделать.

И это еще не все. На 70-й минуте при счете 1:1 «Ливерпуль» остался вдевятером. Сначала вышедший на замену Диогу Жота получил довольно спорный горчичник за нарушение на Дестини Удоджи.

На одном из повторов видно, что фланговый защитник «Тоттенхэма» сам цепляется за свою ногу.

Даже если и контакт был, то такой фол в центре поля вряд ли тянул на желтую.

Еще через минуту Жота получил вторую карточку за жесткий подкат. Снова пострадал Удоджи. Тут уже вопросов к арбитру нет.

Что говорили в Ливерпуле после игры?

«Первая красная карточка: Кертис Джонс наступает на мяч, и нога скользит по нему дальше — в ногу соперника. Это не грязный прием. В замедленной съемке это выглядит по-другому. Он на полной скорости наступает на мяч и скользит по нему дальше. Не повезло. Затем Диогу Жота — его первая желтая карточка. Там не было желтой карточки. Потом он получил второй горчичник, и мы защищались вдевятером, а это сложно», — заявил главный тренер «Ливерпуля».

Мерсисайдцы на своем официальном сайте сообщили — клуб принял к сведению, что судейский корпус признал свои ошибки. Однако руководство «Ливерпуля» хочет гарантий, чтобы подобное не происходило в будущем.

А затем Юрген Клопп выступил с еще одним заявлением, в котором предложил радикальный вариант — переигровку.

«Я говорю это не как тренер «Ливерпуля», а как футбольный человек, — считаю, что единственным результатом этого матча должна стать его переигровка. Насколько помню, ничего подобного прежде не случалось. Вот почему, на мой взгляд, следует произвести переигровку».

Однако немецкий тренер подчеркнул, что ошибка судей в случае с отмененным голом Диаса — не преднамеренная.

«Это очевидная ошибка. Думаю, для таких ситуаций должны быть решения. Если нет, то я ни на кого не злюсь. Никто не должен нападать на судей. Думаю, из-за этой ситуации они чувствуют себя ужасно по ночам. Я на 100 процентов уверен в этом».

Переигровка матча в АПЛ? Что-то из области фантастики

В истории английской премьер-лиги еще не было подобных прецендентов и пойдут ли боссы АПЛ на подобную меру из-за судейской ошибки? Скорее нет, чем да. Однако изменения в протоколе ВАР и регламенте лиги, скорее всего, произойдут.

Журналистка Sky Sports Мелисса Редди рассказала, что Клопп и «Ливерпуль» добиваются именно изменений в регламенте, а в решение провести переигровку никто в клубе не верит.

«Позиция премьер-лиги заключается в том, что переигровка не будет рассматриваться. Основным желанием «Ливерпуля» остается надлежащий пересмотр и улучшение стандартов, коммуникации и прозрачности судейства с более четкими инструкциями на случай совершения таких серьезных ошибок».

По данным BBC, скандал получит развитие: мерсисайдцы намерены предъявить претензии как PGMOL, так и Футбольной ассоциации Англии.

Уже известно, что Даррен Ингланд и Дэн Кук отстранены от работы в восьмом туре АПЛ. Как сообщает The Telegraph, Ингланд больше не будет обслуживать матчи красных в этом сезоне. И наверняка эта история получит продолжение. Проблемы с судейством и ВАР в Англии уже успели стать трендом.

Например, в первом туре не был поставлен 100-процентный пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче с «Вулверхэмптоном». Кстати, главным арбитром той встречи был Саймон Хупер, который потом не получил назначение на следующий тур. Тогда история завершилась извинениями боссов судейского корпуса — Ховарда Уэбба и Джонатана Мосса.