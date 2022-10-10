700-й гол Криштиану Роналду, у Хвичи ассист и заработанный пенальти, «Барселона» еле унесла ноги в игре с «Сельтой»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» не дал шансов «Ливерпулю»

Игра на «Эмирейтс» в полной мере оправдала яркую афишу и статус главного матча выходных. То, что играли первая и десятая команды АПЛ — просто цифры. Такие встречи вне турнирной ситуации, но все же не до конца. И, по большому счету, в воскресенье все увидели две очевидные вещи. Во-первых, «Арсенал» сейчас в полном порядке и обладает колоссальной уверенностью в своих силах. Во-вторых, у «Ливерпуля» все очень сложно с обороной.

Настолько, что красные могут нарваться на контратаку и пропустить на 58-й секунде, а гениальность передачи Эдегора на Габриэла Мартинелли не отменяет провальную игру гостей у своих ворот. И все это сводит на нет плюсы в игре «Ливерпуля», который по ходу первого тайма вдвое чаще контролировал мяч, но забил не за счет доминирования, а получив редкий шанс на встречную атаку. Не случись элементарной ошибки Габриэла Магальянеса, Диас не вырвался бы на свободное пространство и не выложил бы мяч Нуньесу.

И вот тут в дело включился обретенный «канонирами» менталитет победителей. На первый успех гостей они ответили голом Сака на исходе добавленного к первому тайму времени. А на классный удар Роберто Фирмино — оказавшимся решающим пенальти. Что интересно, все голы лондонцев на счету футболистов, которым 21 год. А всего таких мячей в эпоху Микеля Артеты уже 54, что почти вдвое больше, чем у любого другого клуба АПЛ за этот период. «Арсенал» — это команда будущего. Хотя, если посмотреть в таблицу — будущее уже наступило.

Победа «МЮ» над «Эвертоном», который не проигрывал с середины августа, получилась примечательной сразу по нескольким причинам. Во-первых, «красные дьяволы» — первая в истории АПЛ команда, который удалось добиться 100 побед в матчах, где она пропускала первой. Во-вторых, Антони, сравнявший счет после классного паса Марсьяля, стал первым футболистом «Юнайтед», который забил в трех играх с момента дебюта в английском чемпионате.

Впрочем, все эти события затмил успех Криштиану Роналду, который несколько дней был едва ли не главным героем футбольных мемов после своего уникального попадания в штангу в матче Лиги Европы. Над португальцем смеялись, но дело, возможно, в том, что юбилейные голы никогда не даются просто. А успех на «Гудисон Парк» стал историческим, ведь Криш добрался до отметки в 700 мячей на клубном уровне. В полной мере насладиться данным успехом и первым точным ударом с игры в текущем сезоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» может благодаря Де Хеа, который вытащил сложнейший удар в компенсированное время и сохранил победный счет.

Испания: победа на нервах

За неделю до класико «Реал» и «Барселона» выиграли с минимальным счетом, но какими же разными по содержанию получились эти победы! Мадридцы против «Хетафе» выступили с колоссальным запасом прочности и по моментам наиграли на крупную победу. Сине-гранатовые после быстрого гола Педри, который забивает каждым вторым ударом в ла лиге, чуть сбавили обороты, а второй тайм в их исполнении иначе как кошмарным не назовешь.

После перерыва постоянно вспоминался матч годичной давности, в котором «Сельта» к 34-й минуте горела 0:3, но выдала невероятный камбэк со спасительным голом на шестой добавленной минуте. В воскресенье на «Камп Ноу» галисийцы тоже наиграли не на один гол. Но они то мазали из отличных позиций, то чудеса творил Тер Штеген, самым ярким сейвом которого стал остановленный ногой удар Аспаса с десяти метров. А в компенсированное время апогеем невезения гостей стало попадание Пасьенсии в штангу.

«Барса» по-прежнему первая, только с такой игрой против «Реала» на успех рассчитывать сложно. Впрочем, о класико Хави будет думать позже — для начала ему нужно в ответном матче с «Интером» избежать провала в Лиге чемпионов.

Педри забивает гол в ворота «Сельты». Фото Reuters

Италия: рекорд «Наполи» и серия Дибалы

Девятнадцатая команда серии А не собиралась сдаваться на милость «Наполи», который после ничьей «Аталанты» с «Удинезе» (2:2) на несколько часов пропустил на первое место бергамасков. В дебюте ворота южан спасла штанга, но все в который уже раз поменялось благодаря Кварацхелии. Именно его уложили на газон в штрафной, и Политано открыл счет, что стало залогом первой в истории неаполитанцев серии из восьми побед в официальных матчах.

И хотя «Кремонезе» в начале второго тайма отыгрался, команда Лучано Спаллетти все равно взяла свое. Что интересно, несмотря на жесткий график, тренер не стал менять Хвичу, а тому хватило сил, чтобы в компенсированное время отличиться в быстрой контратаке. Причем грузинский вингер мог забивать сам, однако он выбрал другой вариант и мимо вылетевшего навстречу голкипера покатил мяч на пустые ворота в направлении Лосано.

«Рома» словно раскачивается на качелях. Неделю назад команда Жозе Моуринью одержала яркую победу над «Интером» на его поле, а сейчас римлянам дома устроил нервотрепку находящийся рядом с зоной вылета «Лечче». Понятно, что можно рассуждать о том, сколько моментов загубили хозяева, только они ходили по краю. И все это — при максимально благоприятном развитии событий с быстрым голом и удалением соперника на 22-й минуте. Тем не менее, чтобы выиграть, потребовался 11-метровый, который реализовал забивший в пятом матче подряд Дибала. Аргентинец — это тот игрок, который делает разницу.

Германия: Шварц помог злейшему врагу

Горячая ничья в субботнем немецком класико стала подарком для конкурентов «Баварии», и лучше сложившейся ситуацией воспользовался «Унион», сумевший в концовке вырвать победу в гостях у крепкого «Штутгарта». Решающим же оказался угловой с завершающим ударом Йеккеля, после которого берлинцы стали единоличным лидером, опережающим «Баварию» на четыре очка, а ближайшего преследователя — «Фрайбург» — на два.

Ирония судьбы заключается в том, что невольную помощь землякам оказали их злейшие враги из «Герты». Но понятно же, что бывшего главного тренера «Динамо» Сандро Шварца в игре с «Фрайбургом» подобные мысли не посещали. Со своими бы проблемами разобраться, а их у находящейся в двух очках от зоны «стыков» «старой дамы» полно. С одной стороны, берлинцы не проигрывают с начала сентября. С другой, при единственной победе у них четыре ничьих подряд.

Статистика дня

1-м тренером, который в трехочовую эру начал работу с новичком серии А с трех побед, стал недавно возглавивший «Монцу» Раффаэле Палладино.

6 мячей забил за «Вест Хэм» нападающий Скамакка, и сейчас он самый результативный итальянец в лигах «большой пятерки».

8 побед в десяти турах лиги 1 одержал «Лорьян». Столько же, сколько за весь прошлый сезон.

26 матчей составляет домашняя серия «Штутгарта» с пропущенными мячами. Это повторение антирекорда «Рот-Вайсса» (1972-1974).