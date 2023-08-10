Новый «МЮ» = развлечение. Готов ли тен Хаг к конкуренции с Гвардиолой и его «Ман Сити»?

На «Олд Траффорд» — серьезная перестройка.

Неплохой старт

Как много поменялось за год. Начало сезона-2022/23 обернулось ужасом для «Манчестер Юнайтед»: в двух стартовых турах гранд проиграл дома «Брайтону» и был разгромлен «Брентфордом», и сразу же поползли слухи о скорой отставке нового главного тренера команды — Эрика тен Хага. Тогда еще выяснилось, что наутро после поражения от «Брентфорда» голландец заставил своих футболистов пробежать 13,8 километра — разницу между дистанцией, преодоленной накануне в сумме игроками соперника и «Манчестер Юнайтед». Конечно, эта новость многих только убедила в том, что тен Хаг на «Олд Траффорд» долго не продержится.

Но сезон длится не два тура, а почти год. И к концу мая оказалось, что тен Хаг — очень даже способный тренер. «МЮ» выиграл Кубок лиги, добрался до финала Кубка Англии и занял третье место в АПЛ (после шестого в предыдущем сезоне). Можно ли считать подобный результат успешным? Если бы сейчас шла эра Фергюсона, то нет. Но за последние десять лет «МЮ» переживал и куда более провальные (и даже позорные) моменты, так что тен Хагу можно сделать скидку. Тем более что он впервые оказался в Англии и целых полгода вынужден был не только думать над тактикой в новой команде, но и мириться с Криштиану Роналду.

Эрик тен Хаг. Фото Reuters

Строгий выбор цвета носков

Сейчас у тен Хага уже не будет никаких оправданий — их лимит голландец исчерпал в марте, когда «МЮ» проиграл 0:7 «Ливерпулю» на «Энфилде». В любом другом случае за таким чувствительным поражением от принципиального соперника последовала бы отставка всего тренерского штаба, но тен Хаг остался. И теперь он оброс опытом и даже кое-каким авторитетом.

В «Аяксе» голландец заслужил репутацию педанта — во время пресс-конференций он даже требовал снимать с микрофонов поролоновые накладки, так как они его отвлекают. Но в «Юнайтед» тен Хаг не сразу стал устанавливать жесткие правила — дал команде время привыкнуть к нему и внедрял требования постепенно.

Сейчас все иначе: во время предсезонного турне по США футболисты столкнулись с жесткими ограничениями, продиктованными тренерским штабом. Штрафы за опоздания на прием пищи и запрет на использование телефонов во время завтрака, обеда и ужина — этим мало кого удивишь. Но тен Хаг пошел дальше: он не разрешал игрокам ходить в сандалиях, а также строго регламентировал цвет одежды даже на внутренних командных мероприятиях. The Telegraph сообщал, что вечером всей делегации рассылали условия дресс-кода следующего дня — вплоть до цвета носков.

Андре Онана. Фото AFP

Вратарь за пределами штрафной

Вам подобная педантичность может показаться несущественной и даже милой, но на самом деле эти детали говорят об огромном влиянии тен Хага на команду. И оно отражается не только на бытовых вещах, но и на стиле игры.

Год назад тренеру в первую очередь приходилось разбирать завалы, оставшиеся после Ральфа Рангника. Помощи толком не было: к старту сезона «МЮ» не получил внятного усиления состава, поэтому в первом туре тен Хаг был вынужден использовать Эриксена в роли центрфорварда. Приходилось голландцу идти и на другие компромиссы, например на снижение интенсивности прессинга, так как физически команда была к такому темпу не готова. На это указывает и то, что в матче с «Брентфордом» игроки «МЮ» в совокупности пробежали на 14 километров меньше.

В это межсезонье мы увидели другой «Юнайтед». Теперь тен Хаг использует высокую линию обороны, причем даже на чужих угловых конфигурация защитников выглядит необычно — они встают не очень далеко от штрафной, стараясь поймать соперников в ловушку при возможной контратаке. А голкипер в это время вообще стоит в центральном круге.

Мэйсон Маунт. Фото Reuters

Три крупные покупки

Роль вратаря в конструировании атак «МЮ» теперь огромна. Давид де Хеа никогда не славился игрой ногами, несмотря на возраст (испанцу 32), это вратарь старой школы. Так что его уход во многом логичен, как и покупка Андре Онана за более чем 50 миллионов евро. Тен Хаг пять лет работал с камерунцем в «Аяксе» и прекрасно знает, что у него есть задатки глубинного плеймейкера. Да, именно так: Онана теперь не просто играет высоко — он регулярно выходит за пределы штрафной площади и помогает партнерам выходить из обороны за счет передач на разные дистанции, а также быстрее доставлять мяч вперед. Тепловая карта Онана во время его дебютного матча с «Реалом» выглядит сюрреалистично — за пределами штрафной он проводил чуть ли не больше времени, чем внутри нее. И так, судя по всему, будет весь сезон.

Фото Sofascore

Конечно, подобные монументальные сдвиги в игре чреваты ошибками, и в товарищеском матче с «Лансом» Онана пропустил с центра поля. Над камерунцем сразу стали насмехаться, но это не совсем его вина, а указание тренера играть высоко вкупе с чудовищным обрезом партнеров в том эпизоде.

Мэйсон Маунт — еще одна знаковая покупка «МЮ» за солидные 64 миллиона евро. Ему не просто так сразу же дали сакральный для «Юнайтед» седьмой номер — Маунт призван стать связующим звеном между полузащитой и атакой. Англичанин — более молодая и мобильная версия Кристиана Эриксена.

А самый интригующий трансфер — в нападении. «Юнайтед» не пожалел 75 миллионов евро на 20-летнего датского форварда Расмуса Хейлунна, который не только фамилией похож на нападающего «Манчестер Сити», так еще и левша, как Холанн. Ваут Вегхорст в прошлом сезоне провалился на «Олд Траффорд», но тен Хаг все равно хотел видеть у себя классического центрфорварда. Пока, правда, Хейлунна оценить трудно — с момента его прихода не прошло и недели, а сам он восстанавливается от небольшого повреждения.

Расмус Хейлунн. Фото Reuters

Сомнительное качество защиты

Все эти изменения говорят о том, что в новом сезоне наблюдать за «Юнайтед» будет особенно интересно. Когда командой руководил другой голландец, Луи ван Гал, «Олд Траффорд» саркастически называли «Театром снов» — намек на унылую игру, которую прививал тренер. Но сейчас все будет наоборот: высокая линия обороны, а также усиление и разнообразие атаки говорят о том, что зрителям стоит ожидать немало голов в матчах с участием «МЮ». После невнятного дебютного сезона должен раскрыться Антони, а Маркус Рэшфорд входит в пиковый для любого форварда возраст и наверняка будет так же результативен, как зимой.

Но можно ли считать «МЮ» полноценным конкурентом соседу по городу? По составу — нет. Сэр Алекс Фергюсон говорил, что атака выигрывает матчи, а оборона — титулы. И в защите у «Юнайтед» как раз не все идеально. Проседает правый фланг: ни Аарон Уан-Биссака, ни Диогу Далот не выглядят футболистами чемпионского уровня, а центр обороны и в прошлом сезоне оставался проблемной зоной для «МЮ». Да, к радости многих болельщиков, скорее всего, покинет команду недавний капитан Харри Магуайр, однако от его ухода пострадает глубина — не считать же альтернативой 35-летнего Джонни Эванса?

Все указывает на то, что в новом сезоне «Юнайтед» будет много забивать и пропускать. Хватит ли этого для борьбы за чемпионство? В первые месяцы — возможно, но с возвращением в календарь «МЮ» Лиги чемпионов «дьяволам» придется туго. Здесь понадобится талант тен Хага — выдумывать оригинальные идеи он точно умеет.