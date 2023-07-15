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Сегодня, 11:00

Датский Холанн за 100 миллионов. Почему «МЮ» готов раскошелиться ради Хейлунна из «Аталанты»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболист Расмус Хейлунн
Расмус Хейлунн.
Фото Global Look Press
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Одной из изюминок дерби Манчестера в новом сезоне может стать противостояние скандинавских форвардов.

Стометровка быстрее 11 секунд

Когда смотришь за игрой 20-летнего датчанина Расмуса Хейлунна, сравнения с Эрлингом Холанном неизбежны. Портал OptaAnalyst, размышляя о сходстве двух скандинавских снайперов, сразу отметил очевидные и бросающиеся всем в глаза моменты: высокий блондин (191 см) с отличной левой ногой, взрывной скоростью, физической мощью и агрессивной манерой в завершающей стадии атаки. Со статистикой у Хейлунна пока все скромнее, но даже главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини находит повод для параллелей со звездой «Манчестер Сити».

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«У Хейлунна есть дух, энергия, интенсивность, но также и технические качества, которые просто замечательны. У него много возможностей для совершенствования и очень похожие характеристики с Холанном. Расмус очень быстрый — на 100 м у него уходит меньше 11 секунд, и это он еще не очень старается. Учитывая его рост, у него низкий центр тяжести. Я убежден, что у него будет отличная карьера, он становится только сильнее с каждым днем», — говорит тренер бергамсков.

Гасперини знает цену своему игроку, а она за короткое время в прямом смысле росла в геометрической прогрессии. Тут Холанн датчанину даже уступает. От 100 тысяч евро, которые «Мольде» заплатил «Брюне», до 8 миллионов, вырученных на продаже Эрлинга в «Зальцбург», прошло два полноценных сезона. Еще через год австрийцы получили 20 миллионов от «Боруссии». За два с половиной года в Дортмунде цена выросла втрое. Хотя, порядок цифр был явно иным (150 миллионов по версии Transfermarkt), а «Манчестер Сити» просто воспользовался прописанной в контракте суммой отступных в 60 миллионов.

Футболист Расмус Хейлунн
Фото AFP

То есть, путь Холанна из «Брюне» до Манчестера занял пять с половиной лет. Это почти стайерская дистанция, а Хейлунн — просто прирожденный спринтер. И Расмус явно скромничал, комментируя свой переход в «Аталанту»: «Это спорт, в котором все происходит быстро. Я всегда верил в свои способности. Так что на самом деле нужно было просто продолжать прилагать усилия и оставаться сосредоточенным».

Каких-то два года назад юношу перевели из молодежки в основной состав «Копенгагена». Спустя полтора года датчане продали его в австрийский «Штурм» за 1,95 миллиона евро, а еще через семь месяцев Хейлунн переехал в Бергамо уже за 17,2 миллиона. Это само по себе очень круто, но одновременно скромно на фоне последних новостей о готовности «МЮ» заплатить за названного приоритетной целью форварда 100 миллионов. Причем «Аталанта» требует только деньги, отказываясь от предлагаемых в довесок игроков вроде ван де Бека и ранее приобретенного как раз у бергамасков за 30 миллионов, но так и не прижившегося на «Олд Траффорд» Диалло.

Футболист Расмус Хейлунн
Фото Global Look Press

Чемпионат мира — как мотивация

По сути переговоры с «Аталантой» — последнее и главное препятствие на пути болевшего с детства за «красных дьяволов» Хейлунна в Манчестер. Некоторое время назад Фабрицио Романо рассказал, что это помогло еще в мае согласовать все параметры личного контракта. Правда, приехав в июне в сборную, Расмус об этом не проговорился. Отделался общими словами о том, что счастлив в «Аталанте», а интерес больших клубов — показатель того, что он все делает правильно, слухи он не читает, а попасть когда-нибудь в «МЮ» было бы чем-то невероятным.

На самом деле Хейлунн всегда знал себе цену. «Я всегда мечтал быть футболистом. У меня всегда был отличный драйв и высокая мотивация, — вспоминал форвард о своем детстве. — Я был хорош, конечно. В конце концов, был какой-то талант, иначе я не был бы тем, кем являюсь сегодня. Я был из тех парней, которые всегда плакали после поражения. Это было больше, чем просто борьба. Так что да, уже тогда я показывал стремление стать профессиональным футболистом».

Но, конечно, достижения Хейлунна — это не голый талант, а труд и самоотдача. По собственному признанию, в какой-то момент он понял, что хочет добиться чего-то в футболе больше, чем другие ребята. Поэтому, занимаясь в академиях «Норшеллана», «Бреннбю» и «Копенгагена», он всегда проводил самостоятельно дополнительные тренировки. И сейчас, когда за ним охотятся топ-клубы, не изменяет своему принципу: «Если ты начнешь сосредотачиваться на посторонних вещах за пределами поля, то потеряешь фокус, а потом так же быстро можешь снова отстать».

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С самолюбием у форварда тоже все в порядке. Спустя время он не стал скрывать, что был разочарован отсутствием своей фамилии в заявке на ЧМ-2022, хотя к тому времени провел лишь два неполных матча за сборную в Лиге наций. «Я воспринял это как небольшое поражение, ведь ты всегда мечтаешь поучаствовать в таком турнире. Так что можно сказать, что я использовал это как движущую силу», — нашел позитив в том решении тренера форвард.

А детская мечта о голах в сборной реализовалась уже в отборе на Евро-2024. Да как! Расмус сделал хет-трик в первом туре с финнами. Во втором дважды забил Казахстану, и сейчас с шестью мячам является лучшим снайпером турнира вместе с бельгийцем Лукаку. После дебюта Хейлунн признался, что ждал этого всю жизнь, а в Казахстане после поражения его интервью волевым решением отменил капитан Кьер. И Хейлунн слушает ветеранов, признаваясь, что мечтает сыграть за сборную не менее 50 матчей.

Его отношение к футболу образцово. Это то, что нужно «МЮ». Но, кончено, Эрику тен Хагу в первую очередь необходимы игровые качества Хейлунна. OptaAnalyst отмечает, что, как и в случае с Холанном, датчанин атакует через центральную зону. Не сваливается на фланги, где у «Юнайтед» все в полном порядке. Кроме того, Хейлунн хорош в штрафной. Что в Австрии, что в Италии число забитых им мячей выше коэффициента ожидаемых голов (xG), а каждый пятый удар по этой метрике оказывается результативным.

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Словом, у датчанина есть данные, чтобы стать звездой там, где блистал вызывающий его восхищение Криштиану Роналду. А про сходство с Холанном можно будет предметно поговорить после дерби Манчестера. Хейлунн против Холанна — звучит интригующе.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
Джан Пьеро Гасперини
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