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Невероятная развязка в плей-офф третьего дивизиона Англии. «Шеффилд Уэнсдэй» отыграл четыре мяча у команды сына Алекса Фергюсона

Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» празднуют победу над «Питерборо»
Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» празднуют победу.
Фото Getty Images
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Сюжет для кино.

Мадридский «Реал» на этой неделе не устроил ставший чуть ли не будничным в его исполнении камбэк в Лиге чемпионов и вылетел в полуфинале, проиграв «Манчестер Сити» (0:4) на «Этихаде». Зато невероятное возвращение в игру мы увидели в соседнем английском графстве — написал удивительную историю «Шеффилд Уэнсдэй» из британского футбольного подземелья.

«Шеффилд» (не путать с «Шеффилд Юнайтед» из чемпионшипа) занял третье место в третьем по силе дивизионе Англии и отправился в плей-офф за повышение в классе. В полуфинале «Уэнсдэй» достался «Питерборо», который тренирует Даррен Фергюсон, сын легендарного сэра Алекса.

Счастье фанатов &laquo;Шеффилд Уэнсдей&raquo;. «Шеффилд Уэнсдей» совершил сумасшедший камбэк. Ликующие фанаты хлынули на поле «Хиллсборо»

Первый матч завершился победой «Питерборо» со счетом 4:0. Казалось, что на этом исход противостояния решен — отыграть такое преимущество почти нереально. Однако болельщики «Шеффилда» в ответной игре все равно битком заполнили 40-тысячный «Хиллсборо» - тот самый, на котором в 1988 году произошла трагедия с обрушением трибун. Этим же вечером аншлаг как нельзя положительно повлиял на команду — футболисты зарядились поддержкой фанатов и принялись отыгрывать разницу.

За первые 25 минут «Шеффилд Уэнсдэй» забил два гола, а на 71-й организовал третий. Хозяева продолжали давить, но четвертый мяч никак не шел в ворота. Атмосфера нагнеталась все больше вплоть до голливудской развязки: хозяева сравняли общий счет на восьмой добавленной минуте, хотя судья изначально добавил шесть. Стюарды еле сдерживали натиск болельщиков, пытавшихся прорваться на поле. Такое и правда вживую увидишь лишь раз в жизни.

В экстра-тайме «Уэнсдэй» чуть не перечеркнул собственный подвиг, на 105-й минуте забив в свои ворота. Но через семь минут непотопляемые хозяева опять сравняли счет (а в конкретном матче зажгли на табло 5:1) и дотерпели до серии пенальти. На этот раз игроки «Шеффилда» ошибаться были не намерены и все свои удары реализовали, футболисты «Питерборо» же допустили всего одну оплошность, и она решила все. Точку в послематчевой серии поставил Джек Хант, пробивший в девятку, а затем продемонстрировавший, вероятно, одно из самых хладнокровных празднований в истории.

Эта победа стала не только ярчайшей, но и исторической - еще никому в плей-офф третьего английского дивизиона не удавалось пройти дальше после поражения с разницей в четыре мяча. Менеджер «Шеффилд Уэнсдэй» Даррен Мур заверял журналистов, что был уверен в камбэке:

«То, что мы сделали, до сих пор не укладывается в голове. Это был замечательный футбольный вечер. Ребята не сдались раньше времени. Мы готовились [к камбэку] после первого матча и работали всю неделю на тренировках. Мы сделали это с большой верой в себя. Готовились мы и к серии пенальти«.

Однако расслабляться болельщикам «Шеффилда» рано, впереди — финал плей-офф. Команда Мура сыграет либо с «Барнсли», либо с «Болтоном», первый матч между которыми завершился ничьей. «Шеффилд Уэнсдэй» же может собирать вещи для поездки на «Уэмбли».

Артем Никулин

Футбол
ФК Петерборо Юнайтед
ФК Шеффилд Уэнсдей
Алекс Фергюсон
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