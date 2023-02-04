Разный стиль и пышный бюст: как выглядит девушка самого дорогого аргентинского футболиста

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22-летний аргентинец Энцо Фернандес перешел из «Бенфики» в «Челси» и стал самым дорогим аргентинцем в истории футбола. Трансфер чемпиона мира обошелся лондонскому клубу в 121 миллион евро и стал рекордным для английского футбола. Вчера Фернандес провел первый матч за новый клуб. «Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» — 0:0.
Наверняка в ближайшее время к новичку синих в Лондоне присоединится его подруга Валентина Сервантес, которая точно поможет Энцо с адаптацией в новой стране. Ведь она по образованию преподаватель английского языка.
Сервантес на год старше Фернандеса. 23 года ей исполнилось 2 февраля, на следующий день после официального объявления Энцо игроком «Челси».
Звезда «Ривер Плейта» познакомился с Валентиной в Аргентине в 2019 году.
Через год на свет появилась очаровательная малышка Оливия.
При этом Энцо и Валентина не расписаны и даже не объявляли о своей помолвке.
Помимо иностранных языков девушка Фернандеса любит водить машину, путешествовать и с удовольствием делится фото счастливой жизни в своих соцсетях.
Число подписчиков Валентины Сервантес возросло после победы сборной Аргентины на чемпионате мира и приближается к миллиону. После подписания контракта Фернандеса с «Челси» этот рубеж будет преодолен за счет поклонников английской команды.
Валентина старается не оставлять любимого надолго. Вместе с дочкой она приехала в Лиссабон, где Фернандес играл за «Бенфику». И, разумеется, поддерживала его в Катаре во время чемпионата мира.
Вместе с Оливией Валентина поздравила Фернандеса с победой и званием лучшего молодого футболиста чемпионата мира.
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