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Сегодня, 14:55

Агент Тикнизяна рассказал о состоянии игрока после потери шансов сыграть на Евро-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
Наир Тикнизян (справа) в матче Аремния — Уэльс.
Фото Reuters
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Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев прокомментировал «СЭ» ничью сборной Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Уэльса (1:1).

«Играли хорошо, по результату так сложилось. Разговаривал с Наиром. Конечно, он расстроился, что был шанс. Но сейчас будет хорошая игра против Хорватии, он к ней готовится. Плюс очень важно хорошо провести остаток чемпионата», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян, как и игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян, отыграл весь матч. Угочукву Иву («Рубин») вышел с первых минут и был заменен во втором тайме. Эдгар Севикян появился на поле на 71-й минуте.

Армения (8 очков) расположилась на четвертом месте в группе D и потеряла шансы на выход на Евро. Уэльс (11) остался на втором месте. С 16 очками в группе лидирует Турция, которая уже обеспечила себе место в основном турнире Евро-2024.

Наяир Тикнизян
Сборная Армении по футболу
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