Сегодня, 11:00
В отборочном турнире чемпионата Европы в воскресенье, 19 ноября, пройдут заключительные матчи в четырех группах.
На данный момент определены 16 из 24 участников финального турнира Евро-2024 (9 были известны еще в октябре). Сегодня в список добавится еще одна команда.
Группа A
Испания и Шотландия вышли на Евро-2024, Грузия сыграет в плей-офф Лиги наций.
Группа F
Бельгия и Австрия вышли на Евро-2024.
Группа G
Венгрия вышла на Евро-2024.
Сербия отберется в финальный турнир, если не проиграет Болгарии или Черногория не победит Венгрию. А Черногория отберется в финальный турнир, если победит Венгрию и Сербия проиграет Болгарии. При равенстве очков у сербов преимущество по личным встречам (3:1 на своем поле и 2:0 в гостях).
Группа J
Португалия и Словакия вышли на Евро-2024.
Люксембург и Босния сыграют в плей-офф Лиги наций.