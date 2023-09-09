Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года пройдут в субботу, 9 сентября. «СЭ» публикует расписание и список трансляций игр, время начала — московское.

В прямом эфире игры отбора чемпионата Европы будут также доступны на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3».

Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 9 сентября 2023

Группа С

09 сентября. 19:00. Украина — Англия

Онлайн-трансляция

09 сентября. 21:45. Македония — Италия

Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч ТВ»

Группа F

09 сентября. 16:00. Азербайджан — Бельгия

Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

09 сентября. 21:45. Эстония — Швеция

Онлайн-трансляция

Группа I

09 сентября. 19:00. Андорра — Белоруссия

Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч. Футбол 2»

09 сентября. 21:45. Румыния — Израиль

Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч Премьер»

09 сентября. 21:45. Косово — Швейцария

Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч. Футбол 2»

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года