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Сегодня, 20:13

Даду высказался о предстоящем матче

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий «Алании», ЦСКА и сборной Молдавии Сергей Даду высказался о предстоящем матче отборочного раунда Евро-2024, в котором молдаване сыграют против Чехии.

«Слава Богу, что мы добыли ничью с Албанией и сказка продолжается, потому что у нас есть исторический шанс попасть на Евро. Ребята делают все для этого, они — молодцы! Какие сильные стороны у сборной Молдавии? Характер и дух, который привил тренерский штаб. Игра с Польшей, в которой Молдавия спаслась со счета 0:2 и победила 3:2, повлияла лучшим образом. Ребята работают и пашут на поле. За счет характера и духа мы можем обыграть чехов. У нас ярко выделяется наш нападающий Ион Николаеску. Парень — молодец. Каждое его действие — это обострение, либо удар, либо опасный момент. Наверное, поэтому он и играет в чемпионате Нидерландов. Отмечу Вадима Раца — капитана, который цементирует центр. Из молодых ребят — тот же Олег Рябчук, еще ветеран Вячеслав Посмак. В нашей сборной есть сплав опыта и молодости. Сергею Клещенко удалось все это сбалансировать», — приводит слова Даду Metaratings.ru.

Чехия за семь матчей набрала 12 очков и расположилась на втором месте группы E. Молдавия — на четвертой строчке (10 очков за семь матчей).

Матч Чехия — Молдовия пройдет 20 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/dadu-kharakter-i-dukh-to-za-schyot-chego-sbornaya-moldavii-mozhet-obygrat-chekhiyu-307569/
Сергей Даду
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Сборная Молдавии по футболу
Сборная Чехии по футболу
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