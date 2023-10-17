Датский футбольный союз выразил соболезнования в связи с убийством болельщиков сборной Швеции

Датский футбольный союз (DBU) опубликовал заявление в связи с нападением на шведских болельщиков в Брюсселе.

«Это ужасные события в Брюсселе, мы сочувствуем нашим шведским коллегам, пострадавшим болельщикам и их семьям. Мы следим за развитием событий и ведем диалог с датскими и местными властями. По данным властей, в настоящее время никаких изменений в условиях пребывания датчан за границей не происходит», — говорится в сообщении DBU в соцсети X.

Ранее стало известно, что недалеко от стадиона, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, неизвестные застрелили двух болельщиков в футболках шведской сборной.