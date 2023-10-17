Премьер-министр Бельгии выразил соболезнования в связи с убийством шведских фанатов

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования в связи с нападением на шведских болельщиков в Брюсселе.

«Я только что выразил мои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры мы совместно боремся с терроризмом», — написал де Кроо в соцсети X.

Ранее стало известно, что недалеко от стадиона, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, неизвестные застрелили двух болельщиков в футболках шведской сборной.