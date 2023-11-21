Сегодня, 08:45
В отборочном турнире чемпионата Европы во вторник 21 ноября, пройдут заключительные матчи в трех группах.
Группа B
Франция вышла в финальный турнир Евро-2024 в октябре, Нидерланды — в предпоследнем туре в ноябре.
Греция сыграет в дополнительном отборе — плей-офф Лиги наций.
Группа D
Турция вышла в финальный турнир Евро-2024 в октябре.
Хорватия пройдет отбор, если победит Армению или Уэльс не обыграет Турцию, у хорватов при этом есть гарантированный запасной вариант — плей-офф Лиги наций.
Соответственно, Уэльс пройдет отбор, если победит Турцию и Хорватия не обыграет Армению.
Группа I
Швейцария и Румыния вышли в финальный турнир Евро-2024 в предпоследнем туре в ноябре.
Израиль сыграет в плей-офф Лиги наций.