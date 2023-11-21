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Сегодня, 08:45

Отбор Евро 2024, что решается сегодня: Хорватия или Уэльс — этот расклад в том числе зависит от Армении

Армения после ничьей с Уэльсом потеряла шанс на участие в Евро-2024.
Фото Reuters
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В отборочном турнире чемпионата Европы во вторник 21 ноября, пройдут заключительные матчи в трех группах.

Группа B

Франция вышла в финальный турнир Евро-2024 в октябре, Нидерланды — в предпоследнем туре в ноябре.

Греция сыграет в дополнительном отборе — плей-офф Лиги наций.

Группа D

Турция вышла в финальный турнир Евро-2024 в октябре.

Хорватия пройдет отбор, если победит Армению или Уэльс не обыграет Турцию, у хорватов при этом есть гарантированный запасной вариант — плей-офф Лиги наций.

Соответственно, Уэльс пройдет отбор, если победит Турцию и Хорватия не обыграет Армению.

Группа I

Швейцария и Румыния вышли в финальный турнир Евро-2024 в предпоследнем туре в ноябре.

Израиль сыграет в плей-офф Лиги наций.

Сборная Армении по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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