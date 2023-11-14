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Сегодня, 11:00

Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Казахстана и Дании в ноябре 2023

В ноябре пройдет шесть матчей отбора Евро 2024 в группе H, где играют Казахстан и Дания
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Казахстана.
Фото AFP
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В ноябре 2023 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу пройдет шесть матчей в группе H.

«СЭ» публикует расписание игр и время начала матчей в группе H по московскому времени в ноябре. В ней выступают: Казахстан, Сан-Марино, Финляндия, Северная Ирландия, Дания и Словения.

Расписание и время начала матчей отбора группы H Евро-2024

17 ноября. Казахстан — Сан-Марино. Время начала матча —18:00

17 ноября. Финляндия — Северная Ирландия. Время начала матча —20:00

17 ноября. Дания — Словения. Время начала матча —22:45

20 ноября. Северная Ирландия — Дания. Время начала матча — 22:45

20 ноября. Словения — Казахстан. Время начала матча — 22:45

20 ноября. Сан-Марино — Финляндия. Время начала матча — 22:45

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии в 2024 году с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 команды. Немецкая сборная, как страна-хозяйка, получила автоматическое право участвовать в турнире.

Еще 23 национальные команды определятся по итогам квалификации, в которой участвуют 53 сборные. Они поделены на 10 групп: 7 групп по 5 команд, 3 группы по 6 команд. Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок по решению УЕФА.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Следить за ключевыми событиями матчей отбора Евро-2024 можно с помощью матч-центров на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Сборная Дании по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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