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Сегодня, 20:51

Определен состав групп Евро-2024: Франция — в группе с Нидерландами, Италия — с Испанией

Состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2024
Игнат Заздравин
Корреспондент
Трофей чемпионата Европы.
Фото Getty Images
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В Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2024.

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Победитель стыковых матчей — Путь A, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Победитель стыковых матчей — Путь B

Группа F: Турция, Победитель стыковых матчей — Путь C, Португалия, Чехия

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии. Встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

«СЭ» проводил текстовую трансляцию жеребьевки финальной стадии Евро-2024.

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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