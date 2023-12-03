Якин: «Не терпится впервые сыграть против Германии в финальной стадии Евро»

Главный тренер сборной Шотландии Мурат Якин подвел итоги жеребьевки Евро-2024.

Жеребьевка чемпионата Европы-2024 прошла 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

«Мы попали в трудную группу. Но мы ждем этого вызова. Нам не терпится впервые сыграть против Германии в финальной стадии Евро. Мы живем ради таких событий. Вся Германия болеет футболом, так что атмосфера будет великолепной. У Шотландии замечательные болельщики и сильная команда. Она обыграла Испанию в отборочном турнире. Венгрия выиграла много матчей и хорошо показала себя в Лиге наций», — цитирует пресс-служба УЕФА Якина.

Сборная Шотландии попала в одну группу с Германией, Шотландией и Венгрией. Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.