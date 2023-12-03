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Сегодня, 03:33

Якин: «Не терпится впервые сыграть против Германии в финальной стадии Евро»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Шотландии Мурат Якин подвел итоги жеребьевки Евро-2024.

Жеребьевка чемпионата Европы-2024 прошла 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

«Мы попали в трудную группу. Но мы ждем этого вызова. Нам не терпится впервые сыграть против Германии в финальной стадии Евро. Мы живем ради таких событий. Вся Германия болеет футболом, так что атмосфера будет великолепной. У Шотландии замечательные болельщики и сильная команда. Она обыграла Испанию в отборочном турнире. Венгрия выиграла много матчей и хорошо показала себя в Лиге наций», — цитирует пресс-служба УЕФА Якина.

Сборная Шотландии попала в одну группу с Германией, Шотландией и Венгрией. Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/draws/2024/2001079/
Мурат Якин
Футбол
Сборная Шотландии по футболу
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