Европарламент призвал отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире Евро-2024

Более 100 депутатов Европарламента призвали УЕФА отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире Евро-2024, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Politico.

Как утверждает источник, депутаты направили письмо главе УЕФА Александеру Чеферину. Авторы обращения заявили, что в Белоруссии нарушаются права человека, а президент страны Александр Лукашенко может воспользоваться фактом участия сборной в отборе на чемпионат Европы с целью показать, что он хорошо принят в международном обществе.

По итогам жеребьевки отборочного турнира Евро-2024 сборная Белоруссии попала в одну группу с Швейцарией, Румынией, Израилем, Андоррой и Косово.

Белорусы должны провести первый матч в отборочном турнире 25 марта против Швейцарии.