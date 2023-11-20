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Сегодня, 01:59

Ферран Торрес — о матче с Грузией: «Важная победа, потому что Испания хотела хорошо завершить отбор на Евро»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Испании Ферран Торрес подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Грузии (3:1).

«Это была важная победа, потому что мы хотели хорошо завершить отбор. Но это сладкое ощущение с горечью из-за травмы Гави. Сейчас никто из нас не знает, насколько серьезна травма, но зная, какой он воин, я должен сказать, что выглядело это довольно плохо», — приводит слова Торреса официальный сайт УЕФА.

Испания набрала 21 очко и вышла в основную стадию Евро-2024 с первого места в группе A. Грузия с 8 очками завершила выступление на 4-й позиции.

Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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