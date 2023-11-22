Гризманн раскритиковал УЕФА после ничьей с Грецией

Капитан сборной Франции Антуан Гризманн после ничьей с Грецией (2:2) в матче отборочного турнира выразил недовольство организацией встречи.

«У УЕФА много денег, но они не могут сделать все нормально, чтобы мы точно знали, есть гол или нет», — сказал Гризманн в эфире TF1.

Спорный момент, который раскритиковал Антуан Гризманн.

На 90-й минуте встречи случился спорный момент, в котором мяч после попадания в штангу ударился около линии ворот и вылетел в поле. По мнению французов, арбитр должен был засчитать гол.

Сборная Франции с 7-ю победами и 1 ничьей финишировала на первой строчке в группе и вышла в финальную стадию Евро-2024.