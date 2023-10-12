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12 октября, 23:43

Испания победила Шотландию, Норвегия разгромила Кипр в отборе Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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Испания обыграла Шотландию дома в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

На 60-й минуте гол полузащитника гостей Скотта Мактоминея отменили из-за офсайда.

На 74-й минуте счет открыл форвард хозяев Альваро Мората. На 86-й минуте отличился Ойян Сансет, который дебютировал в составе испанской команды.

Шотландия потерпела первое поражение в отборочном турнире Евро-2024, но продолжает лидировать в группе A с 15 очками в 6 матчах. Испания идет на второй строчке с 12 очками в 5 играх.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 окт, 21:45. Estadio La Cartuja (Севилья)
Испания
2:0
Шотландия

В параллельной встрече группы A Норвегия разгромила Кипр на выезде — 4:0.

Форвард норвежцев Эрлин Холанн сделал дубль, по одному мячу у Александра Серлота и Фредерика Эурснеса.

Норвегия занимает третье место в группе A с 10 очками в 6 матчах. Кипр занимает последнюю, пятую строчку. Команда проиграла все шесть матчей и не набрала ни одного очка.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 окт, 21:45. AEK Arena (Ларнака)
Кипр
0:4
Норвегия

Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Кипра по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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