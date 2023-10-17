Линделеф — об отмене матча с Бельгией: «Это был единственно возможный вариант»

Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал убийство двух болельщиков команды в Брюсселе перед матчем отбора Евро-2024 с Бельгией.

«Мы договорились не играть. Бельгийцы тоже посчитали, что это единственно возможный вариант. Самое главное, чтобы болельщики были в безопасности. Стадион — самое безопасное место для них», — приводит слова Линделефа RMC Sport.

16 октября в Брюсселе были убиты два болельщика в футболках сборной Швеции перед матчем отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией. УЕФА прервал игру по соображениям безопасности.

Сообщалось, что около 35 тысяч человек четыре часа ждали эвакуации на арене «Стадион Короля Бодуэна» после остановки матча.