Куртуа объявил, что из-за травмы пропустит Евро-2024

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа объявил, что пропустит Евро-2024.

«Из-за травмы меня не будет на чемпионате Европы. Сначала я должен восстановиться на 100 процентов, и лучше не называть конкретных дат. Если мне повезет, я смогу сыграть в мае. Но тогда я не буду на 100 процентов готов к большому турниру.

Думаю, что лучше сразу прояснить это для сборной. Я не собираюсь ехать, будучи готовым на 80 процентов, когда у нас есть другие хорошие вратари. Я отложу свою гордость в сторону и просто буду еще одним болельщиком в июне», — цитирует слова Куртуа Sporza.

31-летний голкипер получил повреждение в августе этого года. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.