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Сегодня, 18:19

Куртуа объявил, что из-за травмы пропустит Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press
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Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа объявил, что пропустит Евро-2024.

«Из-за травмы меня не будет на чемпионате Европы. Сначала я должен восстановиться на 100 процентов, и лучше не называть конкретных дат. Если мне повезет, я смогу сыграть в мае. Но тогда я не буду на 100 процентов готов к большому турниру.

Думаю, что лучше сразу прояснить это для сборной. Я не собираюсь ехать, будучи готовым на 80 процентов, когда у нас есть другие хорошие вратари. Я отложу свою гордость в сторону и просто буду еще одним болельщиком в июне», — цитирует слова Куртуа Sporza.

31-летний голкипер получил повреждение в августе этого года. Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Тибо Куртуа
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Реал
Чемпионат Европы по футболу
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