Куртуа – о конфликте с Тедеско в сборной Бельгии: «Он говорит, что честен, но это неправда»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал подробности конфликта с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

В июне этого года Куртуа покинул расположение сборной Бельгии перед матчем против Эстонии (3:0) в отборочном турнире Евро-2024. Сообщалось, что причиной отъезда игрока стало недовольство тем, что капитанскую повязку в сборной получил не он, а Ромелу Лукаку.

«Сначала я хочу извиниться за это. Это было неправильное решение – уехать после матча с Австрией. Я хочу извиниться перед командой и особенно перед болельщиками. Все это вызвало суматоху перед матчем в Эстонии — я мог бы сделать то же самое после него.

Тот матч против Австрии стал для меня 102-м в составе сборной. Это момент, когда федерация и тренер могут сделать приятный жест в адрес вратаря, который много сделал для вашей страны.

Перед матчем в субботу Тедеско позвонил Лукаку и мне. Когда он сказал, что Ромелу будет капитаном в матче против Австрии, а я — против Эстонии во вторник, что-то щелкнуло во мне. Тот факт, что я больше не чувствовал признательности со стороны федерации и тренера, заставил меня взорваться.

Тедеско объяснил мне в семи разных версиях, почему Ромелу был капитаном. Каждый раз все было по-разному. Тренер не предпринял никаких усилий, чтобы найти решение, а просто сказал, что все расскажет прессе. Он хотел оказать на меня давление, чтобы я не уходил, и угрожал мне.

Тедеско сказал, что он хочет быть честным с прессой? Тедеско говорит, что он честен, но это неправда. Это просто хороший жест, чтобы привлечь внимание прессы к себе. Опять же, я совершил ошибку, когда ушел, но как тренер ты все равно должен стараться удержать важного игрока в команде», — цитирует Куртуа Sporza.

Ранее 31-летний голкипер объявил, что из-за травмы не сыграет на Евро-2024.