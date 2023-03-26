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Чемпионат Европы

26 марта, 23:40

Дубль Роналду помог Португалии разгромить Люксембург в отборе Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Сборная Португалии в гостях разгромила Люксембург во втором туре отборочного турнира Евро-2024 — 6:0.

Дублем в составе команды Роберто Мартинеса отметился Криштиану Роналду. Еще по голу на свой счет записали Жоау Феликс, Бернарду Силва, Отавио и Рафаэль Леау.

На 85-й минуте Леау, вышедший на замену, не реализовал пенальти.

Благодаря этой победе Португалия с 6 очками вышла на чистое первое место в группе J отборочного турнира Евро-2024. Люксембург, набравший одно очко, идет на предпоследней строчке в группе.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
26 мар, 21:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
0:6
Португалия

В параллельной встрече группы J Словакия переиграла Боснию и Герцеговину — 2:0. Забитыми мячами отметились экс-полузащитник «Зенита» Роберт Мак и Лукас Хараслин.

Словакия с 4 очками вышла на второе место в группе. Босния с 3 баллами идет на третьей строчке.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
26 мар, 21:45. Tehelne Pole (Братислава)
Словакия
2:0
Босния и Герцеговина
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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