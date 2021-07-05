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5 июля 2021, 20:24

Манчини надеется, что сборная Италии выйдет в финал Евро-2020

Роберто Манчини.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал об ожиданиях от предстоящего полуфинального матча Евро против Испании.

«Это будет сложная игра. Испания отличается от Бельгии, но мы все равно столкнемся со множеством трудностей. В последние несколько лет сборная Испании была выдающейся командой, у них много молодежи и отличный тренер.

Надеюсь, хоть раз журналисты окажутся правы, и мы выйдем в финал. Будет нелегко, нам нужно показать отличное выступление. Испания — топ-команда, будет непросто», — приводит слова Манчини Football Italia.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы. 1/2 финала
06 июл, 22:00. Wembley (Лондон)
Италия
1:1
Испания

 

Источник: https://football-italia.net/mancini-italy-are-not-in-the-final-yet/
Роберто Манчини
Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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