Матч отбора Евро-2024 Косово — Израиль может пройти без зрителей

Матч отборочного турнира Евро-2024 между сборными Косово и Израиля может состояться «при закрытых дверях» по соображениям безопасности.

Игра должна пройти в воскресенье, 12 ноября в Приштине (Косово). Местная федерация футбола все еще не начала продажу билетов.

Окончательное решение должно быть принято сегодня на встрече представителей Федерации футбола Косово и местных структур безопасности.

Матч Косово — Израиль должен был пройти 15 октября, игру перенесли на 12 ноября из-за конфликта Израиля и Палестины.

(Эли Швидлер)