Испания обыграла Норвегию и вместе с Шотландией вышла на Евро-2024

Испания обыграла Норвегию на выезде в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

Единственный гол на 49-й минуте забил полузащитник испанцев Гави.

На 20-й минуте главный арбитр встречи Тобиас Штилер отменил гол Альваро Мораты. Из-за ошибки защитника норвежцев Стефана Страннберга мяч покатился в ворота его команды, и Мората решил добить его, находясь в положении вне игры.

Из-за поражения от Испании Норвегия лишилась шансов на выход в финальную стадию Евро-2024. Норвежцам, набравшим 10 очков в группе A, осталось провести лишь один матч в квалификации — против Шотландии (19 ноября). Норвегия не сможет подняться выше третьей строчки — у лидирующей Испании 15 очков, у идущей на второй строчке Шотландии также 15 очков.

Испания досрочно обеспечила себе попадание на Евро-2024, Шотландия также вышла в финальную стадию турнира.