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15 октября, 23:42

Испания обыграла Норвегию и вместе с Шотландией вышла на Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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Испания обыграла Норвегию на выезде в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

Единственный гол на 49-й минуте забил полузащитник испанцев Гави.

На 20-й минуте главный арбитр встречи Тобиас Штилер отменил гол Альваро Мораты. Из-за ошибки защитника норвежцев Стефана Страннберга мяч покатился в ворота его команды, и Мората решил добить его, находясь в положении вне игры.

Из-за поражения от Испании Норвегия лишилась шансов на выход в финальную стадию Евро-2024. Норвежцам, набравшим 10 очков в группе A, осталось провести лишь один матч в квалификации — против Шотландии (19 ноября). Норвегия не сможет подняться выше третьей строчки — у лидирующей Испании 15 очков, у идущей на второй строчке Шотландии также 15 очков.

Испания досрочно обеспечила себе попадание на Евро-2024, Шотландия также вышла в финальную стадию турнира.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
15 окт, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
0:1
Испания

Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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