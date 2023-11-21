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Чемпионат Европы

Сегодня, 09:20

Отстраненный за алкоголь игрок сборной Чехии Кухта извинился перед партнерами

Алина Савинова
Ян Кухта (справа).
Фото AFP
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Нападающий Ян Кухта поздравил сборную Чехии с выходом на Евро-2024. Футболист также извинился за то, что не смог помочь своим партнерам по национальной команде в матче против Молдавии в связи с наказанием.

Ранее Кухта, защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал и игрок «Ариса» Якуб Брабец были отстранены сборной из-за посещения ночного клуба и распития алкоголя.

«Поздравляю вас, ребята, с выходом на чемпионат Европы. Из-за моей собственной глупости, я не смог быть с вами. Я совершил ужасную глупость. Я приношу извинения вам, моим товарищам по команде, а также тренерскому штабу. Я сделал то, чем точно не горжусь. Это урок для меня. Я принимаю критику, которая сейчас обрушивается на меня. Знаю, словами всего не исправишь... Мне придется восстановить свое доверие», — написал Кухта в своих соцсетях.

Футболист сообщил, что вернулся в «Спарту» и в настоящее время готовится к заключительному этапу осени.

Сборная Чехии обыграла Молдавию в матче 10-го тура группового турнира квалификации чемпионата Европы-2024 и вышла в финальную часть турнира.

Футбол
Сборная Чехии по футболу
Ян Кухта
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