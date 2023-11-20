Пальинья: «Сборная Португалии — амбициозная, сильная команда, как и люди в нашей стране»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья после победы над Исландией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024 высказался об амбициях своей команды.

«То, чего мы добились, непросто сделать, и доказательством тому является история, которую мы написали. Теперь нас ждет Евро, и мы собираемся отправиться на турнир с максимальной отдачей и мотивацией. Мы очень этого ждем. Мы амбициозная, сильная команда, как и наши люди. Хотя у нас небольшое население, мы обладаем потенциалом. Я действительно хочу, чтобы чемпионат Европы уже наступил. У нас так много хороших игроков, которые не попали в состав. Постоянно происходит ротация, играть может каждый. Мы все будем сражаться. Мы все движемся в одном направлении», — приводит пресс-служба УЕФА слова футболиста.

Португалия с 30 очками заняла первое место в группе J и квалифицировались на Евро-2024. Португальцы одержали 10 побед в 10 играх в отборочном турнире, забив 36 голов и пропустив 2 мяча.