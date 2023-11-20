Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:03

Пальинья: «Сборная Португалии — амбициозная, сильная команда, как и люди в нашей стране»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья после победы над Исландией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024 высказался об амбициях своей команды.

«То, чего мы добились, непросто сделать, и доказательством тому является история, которую мы написали. Теперь нас ждет Евро, и мы собираемся отправиться на турнир с максимальной отдачей и мотивацией. Мы очень этого ждем. Мы амбициозная, сильная команда, как и наши люди. Хотя у нас небольшое население, мы обладаем потенциалом. Я действительно хочу, чтобы чемпионат Европы уже наступил. У нас так много хороших игроков, которые не попали в состав. Постоянно происходит ротация, играть может каждый. Мы все будем сражаться. Мы все движемся в одном направлении», — приводит пресс-служба УЕФА слова футболиста.

Португалия с 30 очками заняла первое место в группе J и квалифицировались на Евро-2024. Португальцы одержали 10 побед в 10 играх в отборочном турнире, забив 36 голов и пропустив 2 мяча.

Источник: https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2036517--portugal-vs-iceland/
Сборная Исландии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Погоня за Гретцки продолжается! Овечкин снова забил, «Вашингтон» выиграл четвертый матч подряд
«Краснодар» и Кассьерра творят историю: первый круг РПЛ в цифрах
Следовавший в Измир самолет вылетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Рейтинг по уровню зарплат в РФ возглавили регионы Крайнего Севера
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Игрок сборной Испании Гайя: «На последнем Евро мы были близки к финалу. На этот раз постараемся пойти еще дальше»