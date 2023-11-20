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Сегодня, 06:50

Игрок сборной Испании Гайя: «На последнем Евро мы были близки к финалу. На этот раз постараемся пойти еще дальше»

Алина Савинова
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Защитник Испании Хосе Гайя прокомментировал победу над Грузией в матче отборочного турнира Евро-2024 (3:1).

«Мы выросли благодаря этому отборочному циклу. Мы стали сильнее. Мы создаем не просто хорошую команду, а конкурентоспособный коллектив. Мы не перестаем совершенствоваться и расти. На последнем Евро мы были очень близки к финалу. На этот раз постараемся пойти еще дальше», — приводит пресс-служба УЕФА слова защитника.

Испания набрала 21 очко и вышла в основную стадию Евро-2024 с первого места в группе A. Грузия с 8 очками заняла 4-ю позицию и не смогла пройти дальше.

Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036497--spain-vs-georgia/
Хосе Гайя
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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