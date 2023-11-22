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Сегодня, 04:57

Пейдж: «Матчи с Хорватией и Турцией можно считать эталонными»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал ничью с Турцией (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Я очень горжусь игроками. Ребята показали очень высокий уровень игры против команды, которая заняла первое место в группе. Матч с Хорватией и сегодняшний можно считать эталонными на сегодняшний день. Мы будем вспоминать эти матчи и стремиться к этому уровню. Дело не только в результатах, но и в самой игре. Я вижу много положительных моментов, и мы не хотим расстраиваться по этому поводу», — цитирует пресс-служба УЕФА Пейджа.

Сборная Турции заняла первое место в группе D, набрав 17 очков. Уэльс стал третьим и сыграет в стыках.

Футболисты сборной Хорватии. Хорватия едет на Евро, отправив Уэльс в стыки. Франция не смогла пройти год без потерь
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036504--wales-vs-turkiye/
Футбол
Сборная Турции по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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