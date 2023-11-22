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Сегодня, 05:20

Далич: «Потратили много нервов в октябре, но все закончилось хорошо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Арменией (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Поздравляю свою команду с еще одним хорошим результатом и достижением. Это был непростой матч. Мы потратили много нервов в октябре, но все закончилось хорошо. Мы набрали шесть очков в этих двух матчах. Это было непросто, особенно сегодня. Мы не забили второй мяч, могли пропустить, но нам удалось победить. Это большое достижение — мы едем в Германию, где нас будут поддерживать десятки тысяч хорватских болельщиков», — цитирует пресс-служба УЕФА Далича.

Благодаря этой победе хорваты заняли 2-е место в группе и гарантировали себе выход в финальную стадию Евро-2024.

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Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036503--croatia-vs-armenia/
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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