Далич: «Потратили много нервов в октябре, но все закончилось хорошо»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Арменией (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Поздравляю свою команду с еще одним хорошим результатом и достижением. Это был непростой матч. Мы потратили много нервов в октябре, но все закончилось хорошо. Мы набрали шесть очков в этих двух матчах. Это было непросто, особенно сегодня. Мы не забили второй мяч, могли пропустить, но нам удалось победить. Это большое достижение — мы едем в Германию, где нас будут поддерживать десятки тысяч хорватских болельщиков», — цитирует пресс-служба УЕФА Далича.

Благодаря этой победе хорваты заняли 2-е место в группе и гарантировали себе выход в финальную стадию Евро-2024.