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Сегодня, 08:15

Севикян об игре Армении с Хорватией: «Рад, что дебютировал в стартовом составе против такого гранда европейского футбола»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото ФК «Пари НН»
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» высказался о поражении от сборной Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

В этой игре 22-летний футболист впервые вышел в стартовом составе армянской национальной команды.

«После игры с Уэльсом у нас было две тренировки: восстановительная и предыгровая, — сказал Севикян «СЭ». — И на второй я уже начал понимать, что, скорее всего, на встречу с Хорватией выйду в старте. В день матча была установка, мои предположения подтвердились. Настраивался очень серьезно, хотелось сыграть. Очень рад, что дебютировал в стартовом составе сборной. Тем более что игра пришлась на такого гранда европейского футбола, как Хорватия. От этого были положительные эмоции».

Севикян считает, что сборная Армении провела неплохой матч против Хорватии.

«Как мне кажется, команда провела неплохой матч. Мы могли реализовать свои моменты. Конечно, тяжело играть против таких классных футболистов, зато получили большой опыт», — добавил Севикян.

Севикян играл за молодежные сборные России разных возрастов, но в августе 2023 года отказался от вызова в основную российскую сборную и принял решение выступать за Армению.

Сборная Армении заняла 4-е место в группе D квалификации Евро-2024 и не попала в финальную часть турнира.

Эдгар Севикян. «Получил вызов в сборную России, но сердце подсказало выбрать Армению». Интервью Севикяна

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Сборная Армении по футболу
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Эдгар Севикян
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