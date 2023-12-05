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Чемпионат Европы

Сегодня, 07:27

The Times: на Евро-2024 будут использовать мяч, который сообщит об игре рукой

Ана Горшкова
Корреспондент
Мяч Евро-2024.
Фото Reuters
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На чемпионате Европы-2024 будут использовать высокотехнологичный мяч от adidas, сообщает The Times.

По данным источника, мяч будет оснащен микрочипом, который поможет определить, была ли игра рукой в ходе голевой атаки. Эта система будет работать в сочетании с технологией отслеживания конечностей, которая позволяет в режиме реального времени создавать 3D-визуальные образы игроков.

Также микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, что поможет арбитрам устанавливать, был ли офсайд.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 ибля 2023 года. Матч будут прозодить в 10 городах. В финальном турнире примут участие 24 сборные.

Жеребьевка чемпионата Европы-2024 прошла 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге.

Чемпионат Европы по футболу
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