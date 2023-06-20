Коло Муани: «Франция может гордиться, мы выиграли все четыре игры отбора Евро-2024»

Нападающий «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаль Коло Муани подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против сборной Греции (1:0).

«Мы хотели победить перед нашими болельщиками, и мы достигли этой цели. Мы можем гордиться, мы выиграли все четыре игры. Теперь мы можем отправиться в отпуск. Это был сложный матч, немного тяжелый. Все решилось благодаря пенальти и красной. Мы можем гордиться собой», — приводит слова Коло Муани RMC Sport.

Франция с 12 очками в четырех матчах занимает первое место в группе B. Французы продлили беспроигрышную серию в отборах на Евро до 11 матчей: у них 9 побед и 2 ничьих.