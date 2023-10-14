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Сегодня, 02:55

Райндерс: «Ничья с Францией стала бы хорошим результатом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Райндерс прокомментировал поражение от Франции (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Думаю, мы провели неплохой матч, хорошо распоряжались мячом, создавали моменты. Очень жаль, что не удалось забить второй гол. Ничья с Францией стала бы хорошим результатом, но, к сожалению, этого не случилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Райндерса.

Франция возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав 18 очков за 6 встреч. Нидерланды расположились на 3-й строчке (9 очков в 5 играх).

Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036430--netherlands-vs-france/
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
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