Райндерс: «Ничья с Францией стала бы хорошим результатом»

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Райндерс прокомментировал поражение от Франции (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Думаю, мы провели неплохой матч, хорошо распоряжались мячом, создавали моменты. Очень жаль, что не удалось забить второй гол. Ничья с Францией стала бы хорошим результатом, но, к сожалению, этого не случилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Райндерса.

Франция возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав 18 очков за 6 встреч. Нидерланды расположились на 3-й строчке (9 очков в 5 играх).