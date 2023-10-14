Эрнандес: «Сборная Франции выдала невероятную серию, и сейчас надо использовать это по максимуму»

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Французы гарантировали себе участие в финальной части.

«Мы достигли своей цели, это была главная задача. Мы выдали невероятную серию, и сейчас надо использовать это по максимуму. Увидимся в Германии в 2024-м!» — цитирует пресс-служба УЕФА Эрнандеса.

Франция возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав 18 очков за 6 встреч. Нидерланды расположились на 3-й строчке (9 очков в 5 играх).