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Сегодня, 00:45

Роналду о 200-м матче за сборную: «Для меня это невероятное достижение. Еще и забить победный гол»

Сергей Разин
корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Исландии (1:0). Для 38-летнего нападающего это 200-й матч за национальную команду.

«Для меня это невероятное достижение, это потрясающе. Еще и забить победный гол — это что-то особенное. Я должен сказать спасибо стадиону, Исландии, людям и болельщикам на арене за то, что устроили для меня такую вечеринку. Я должен сказать спасибо всем им, они сделали мой день.

Мы играли не так хорошо, но иногда футбол бывает таким. Это агрессивная команда, но мы забили гол и, на мой взгляд, заслужили его. Я так счастлив, потому что провел 200 матчей за сборную», — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Роналду. Исландцы остались в меньшинстве на 81-й минуте — вторую желтую карточку получил Видлюм-Тоур Видлюмссон.

Португалия с 12 очками возглавляет группу J. Сборная Исландии с 5 баллами идет на пятой строчке.

Криштиану Роналду
Сборная Исландии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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