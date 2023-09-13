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Сегодня, 04:04

Саутгейт поддержал Магуайра, которого травили фанаты сборной Шотландии

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Магуайр.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после товарищеского матча с Шотландией (3:1) встал на защиту защитника Харри Магуайра. Он подвергался ироническим аплодисментам шотландских болельщиков за каждый пас.

«С точки зрения шотландских болельщиков я это понимаю. У меня нет жалоб на то, что они сделали. Это следствие нелепого обращения с игроком в течение длительного периода времени. Я никогда не видел, чтобы к игроку относились так, как к нему: и шотландские болельщики, и наши комментаторы, и эксперты, кто бы это ни был. Это превосходит все, что я когда-либо видел. Он был частью самой успешной сборной Англии на протяжении десятилетий», — приводит Sky Sports слова Саутгейта.

Эта ситуация похожа на ту, с которой Магуайр столкнулся в матче «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом», где его выход на поле был встречен бурными аплодисментами болельщиков лондонского клуба.

Харри Магуайр
Футбол
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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