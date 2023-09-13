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Сегодня, 07:29

В федерации футбола Румынии прокомментировали инцидент с политическим баннером на матче с Косово

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерация футбола Румынии (FRF) прокомментировала скандал с участием болельщиков сборной на матче отбора Евро-2024 против Косово (2:0).

В первом тайме игра была прервана почти на час из-за болельщиков, вывесивших баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния».

«Федерация футбола Румынии решительно осуждает безответственное поведение группы фанатов на стадионе, которое привело к остановке вчерашнего матча между Румынией и Косово.

Мы в первую очередь повторяем принцип, по которому футбол регулируется в Румынии, а именно невмешательство политики в спорт.

FRF решительно осуждает провокационные послания политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера, которые категорически запрещены на стадионах», – сказано в заявлении организации.

Сборная Румынии набрала 12 очков в 6 встречах и поднялась на второе место в группе I. Косово с 4 баллами занимает предпоследннее место.

Футбол
Сборная Косова по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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